Luxemburgo 5 min.

A feira da plantinha milagrosa

Nuno Ramos de Almeida Realizou-se em Dudelange a primeira Hemp Expo sobre a canabbis uma planta com 20 milhões de anos e que sai da marginalidade que os últimos séculos a remeteram.

Frenchy Cannoli parece um personagem de filme para interpretar o papel de Freak Brother. A sua vida e andanças confudem-se com uma estranha planta aparecida há cerca de 20 milhões de anos no meio dos vales entre as montanhas do Tibete. “Muito jovem lia as aventuras de um francês que traficava haxixe, no meio do Oriente. Quando aos 17 anos fumei o meu primeiro charro, o seu sabor e cheiro transportaram-me para esses lugares e culturas”, diz sorrindo.

Na sua palestra no sábado, dada na primeira Hemp Expo realizada no Luxemburgo, faz a história desta relação de milhões de anos entre a humanidade e esta planta. “Um encontro maravilhoso de uma planta que aparece há 20 milhões de anos, e que está até inscrita, se podemos dizer, na nossa genética, porque milhões de anos depois ela vai relacionar-se com certos neurotransmissores no nosso corpo que parecem ser criados especialmente para ela. Como se a planta adivinhasse os humanos que iriam usá-la”.

A história da planta é também a história da sua diversificada utilização: desde a alimentação, para fazer cordas e construir grande parte dos navios que sulcavam os mares, até ao têxtil. “Até à proibição e ao aparecimento da indústria química e petrolífera, o cânhamo era a principal e mais diversificada matéria prima existente. Foi proibida por pressão da indústria petrolífera e usando o racismo como argumento”, lembra Cannoli.

Na altura que foi proibida estavam a ser criadas as primeiras máquinas para explorar industrialmente o cânhamo. Esse setor da economia não tinha a força política dos donos das petrolíferas que se lhe opunham.

A Hemp Expo que juntou mais de 1500 pessoas em Dudelange – para assistirem a conferências, concertos, formações e poderem ver e comprar algumas das uteis mercadorias feitas a partir da cannabis – e realizou-se no dia 6 e 7 de julho.

Na sua inauguração esteve presente o vice-primeiro-ministro luxemburguês e responsável da pasta da Sáude, Étienne Schneider. O governante sublinhou a importância económica que a planta pode ter, dada as suas caraterísticas polivalentes e relembrou que o governo colocou no seu programa a legaização do consumo recreativo da canábis. O executivo inclina-se para o modelo do Canadá: o Luxemburgo produzirá e distribuirá a droga recreativa que vai ser consumida. Como esta legalização vai acontecer sem movimento similar nos países vizinhos, o governo quer evitar um turismo motivado por esse consumo e apenas permitir a legalização para pessoas residentes no Grão-Ducado. Uma solução que deixará de fora, entre outros, os mais de 200 mil trabalhadores transfronteiriços.

Uma escolha política complicada, não só do ponto de vista das pessoas que vão ter acesso ao consumo recreativo, como até do nível de THC que vai ser permitido.

Kevin Lopes e Luca Lopes dois lusodescendentes que organizara a feira, explicaram, ao Contacto, alguns dos problemas do processo: “Há 5 a 6% de pessoas que consomem diariamente canábis no Luxemburgo. Esta droga vendida ilegalmente na rua tem 20 a 25% de THC. O governo propõe arranjar condições para que se consuma legalmente canábis com apenas 5 a 10% de THC. O que quer dizer que dificilmente os atuais consumidores ficarão satisfeitos com essa oferta”, enfatizam Luca e Kevin.

Um problema que tem também implicações internacionais ainda por esclarecer. Recentemente, o deputado do CSV Claude Wiseler enviou um conjunto de perguntas ao governo sobre essa matéria, colocando em causa a compatibilidade da intenção do governo com o respeito com as convenções da ONU sobre os estupefacientes, que o Luxemburgo é subscritor.

Não só do fumo vive a feira

Embora a questão política mais atual seja a legalização do consumo recreativo, a feira não divulgou esse tipo de produtos. Concentrou-se noutras centenas de utilizações importantes e revolucionárias do ponto de vista económico. Como é o caso do pavilhão italiano da Accademia della Bioarchitettura. Um dos seus responsáveis, Mancini David, explica-nos que a construção usando como material o cânhamo é muito mais fiável e superior ao betão armado. Os “tijolos” de cânhamo permitem “construir casas com um material completamente resistente ao fogo, que é 100% anti-sísmico, e que consegue o prodígio de ’respirar’ e manter as casas a uma temperatura constante de cerca de 19 graus”. Ainda por cima, “é um material muito mais barato e resistente que o betão”, garante Mancini David.

O renascimento da milenar economia do cânhamo parece estar a fazer o seu caminho e para isso a profissionalização e estandardização da qualidade é essencial. É a opinião de Sébastian Bérguerie que apresentou na feira os teste Alpha-Cat que permitem medir com rigor as quantidades de, por exemplo, CBD, CBN e THC que têm cada planta produzida. “Isso permite-nos aferir da qualidade do processo de produção e saber se estamos a produzir corretamente uma planta para os objetivos pretendidos. A crescente regulação legal da produção e dos usos da planta exigem uma profissionalização do setor, e a criação de produtos controlados e estandartizados”, considera Sébastian, formado em agronomia e com um mestrado em ciência das plantas, com especialização sobre cannabis.

Simon Anneler, responsável e “plantador” da Grunkraft, que colabora com a Cannathèque do Luxemburgo, é um exemplo do sucesso desta redescoberta atividade económica: “Na Suíça a agricultura e indústria com base na canábis está em grande crescimento. Isso deve-se à mudança da legislação, mas também à tradição. Os agricultores suíços cultivavam, antes da proibição, o cânhamo”.

Esta atividade é multifacetada e o pavilhão da Cannathèque na feira é exemplo disso: produtos de beleza, suplementos alimentares, mochilas, bolos, perfumes, a planta parece-se multiplicar em quase todas as formas que toma a vida.

