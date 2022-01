A fava. Preferes Nestum ou Cerelac?

Acredito nisto: no pequeno mas extraordinário Grão-Ducado, urge mais participação política portuguesa. Se uma terra pertence a quem a ocupa, então este país também é nosso.

Ricardo J. RODRIGUES Há um detalhe que adoro neste país. É que, nas paragens de autocarro, há cabines de voto. Vocês sabem do que estou a falar: daqueles cinzeiros azuis de pé alto, com duas janelas de vidro, que encontramos nos principais interfaces de transportes públicos da capital.

Há-os na Gare, em Hamilius, na Stareplätz, no Kirchberg. São verdadeiramente urnas para tabagistas – e não consigo deixar de pensar que, no Luxemburgo, cada beata vale um voto.

No exterior do aeroporto, por exemplo, uma cabine pergunta quantos anos achamos que um filtro de cigarro demora a desintegrar-se – 5 ou 50? Cada fumador é então obrigado a formar uma opinião em cerca de 4 minutos, cronómetro da fumarada apressada antes do check-in. A urna mais cheia é sempre a que indica meio século. Se pensarmos que, diariamente, uma média de 15 mil passageiros chega ou parte do Findel, não será injusto dizer que uma boa parte tem consciência ecológica. No centro da cidade, as perguntas tendem a exigir reflexões mais pausadas. São exercícios tramados. Um tipo que vá às compras num sábado à tarde à Ville Haute pode muito bem apanhar com uma destas cabines de voto numa esquina e passar dias inteiros inquietos à procura da resolução. Preferes panquecas ou gauffres? A natureza é mais pura junto ao mar ou no alto de uma montanha? Usas coentros ou salsa? Gostas mais de Nestum ou Cerelac?

O ano passado, houve uma pergunta que me deixou francamente nervoso. Estava escrita numa dessas cabines de voto azul na paragem da Fundação Pescatore. Os pinguins têm joelhos, sim ou não? Resisti à tentação de encontrar uma resposta no Google e tentei pensar numa resposta. Durante uma semana, preferi apagar a beata do meu cigarro no muro e deitá-la no caixote do lixo. Para um voto consciente e responsável, precisei do meu tempo para pensar. Quando finalmente cheguei a uma conclusão, votei. Não resisto à vaidade: acertei.

Sempre que voto sinto-me melhor, mais responsável. Portugal tem eleições legislativas no final de janeiro e, mesmo que não viva lá, ainda me sinto impelido a escolher. Às vezes penso na primeira geração de portugueses que chegou ao Luxemburgo, homens e mulheres que nunca tiveram a oportunidade de votar livremente. Nunca ninguém lhes perguntou o que preferiam – nem sobre escolhas políticas nem sobre a legalização do aborto, nem sobre Nestum nem sobre Cerelac. A nós, pelo contrário, foi dada uma voz. Não a usarmos parece-me um ato de desrespeito para quem abriu caminho.

Acredito nisto: no pequeno mas extraordinário Grão-Ducado, urge mais participação política portuguesa. Se uma terra pertence a quem a ocupa, então este país também é nosso.

Em 2015, no Luxemburgo, houve um referendo onde quase 80 por cento dos eleitores votaram contra o projeto que queria dar poder de voto aos imigrantes. Os portugueses, maior comunidade estrangeira deste país, viram-se nesse dia obliterados de uma parte da vida pública. E não me interessa muito falar disso se não for para mostrar este ponto: somos parte desta sociedade, contribuímos enormemente para o seu sucesso, e temos de estar nos seus centros de decisão, também.

A participação ativa dos portugueses na vida pública é uma urgência. Podemos não ter direito de voto, mas podemos ir às assembleias das comunas, onde as reuniões são públicas por lei, perguntar sobre o futuro das nossas terras. Se a discussão for em luxemburguês, temos direito a exigir tradução em francês. Acredito nisto: no pequeno mas extraordinário Grão-Ducado, urge mais participação política portuguesa. Se uma terra pertence a quem a ocupa, então este país também é nosso. Não podemos desresponsabilizar-nos na hora de tomar conta dele. Talvez uma cabine de voto numa paragem de autocarro nos ajude a perceber isso.

