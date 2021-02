Segundo as contas do site Politico.eu o Grão-Ducado está entre os dez piores países da Europa no que toca à percentagem atual da população vacinada. E não só.

A este ritmo, só em 2024 é que 70% dos residentes estarão vacinados

O Luxemburgo vacinou até à data 1,82% da sua população, enquanto que o Reino-Unido, por exemplo, já vacinou 13,95%. Israel por exemplo, tem uma taxa de vacinação de 54,71%. Os dados foram analisados pelo site de notícias Politico.eu, e colocam o Grão-Ducado entre os dez piores países da Europa e ainda longe do objetivo estabelecido pela Comissão Europeia.

No início do processo da vacinação na Europa, a UE tencionava ter 70% da população vacinada até ao final do verão de 2021, atingindo assim a imunidade coletiva. Ora, segundo o site de notícias, se o Grão-Ducado continuar a vacinar a este ritmo nos próximos meses terá vacinado apenas cerca de 16% da população total até ao final do verão (22 de setembro 2021). Pelas contas do Politico, só em janeiro de 2024 é que 70% das pessoas estarão vacinadas.

Com uma média diária de 639 pessoas inoculadas, para atingir o objetivo dos 70% na data proposta o país teria de vacinar 2.882 pessoas por dia. A par com o Luxemburgo, também a Alemanha terá 70% da população vacinada só em janeiro de 2024. A Áustria chegará uns meses mais tarde, em abril do mesmo ano, e a Bélgica só em novembro de 2024.



Em oposição, os países com o processo de vacinação mais célere são o Reino Unido que terá 70% da população vacinada em agosto de 2021, Malta e Hungria (julho e agosto de 2022 respetivamente).



O cenário traçado pelo Politico também não é animador para Portugal. O país terá 19% da população vacinada até ao final do verão; e se o ritmo da vacinação se mantiver, a barreira dos 70% só será atingida em outubro de 2023.

Pior estão a Croácia, Letónia e Bulgária que só terão 70% da população vacinada em 2027, 2029 e 2030, respetivamente.

