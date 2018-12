A exasperante demora a que Portugal submete portugueses, vivendo no Luxemburgo e não só, que precisam de documentos para efeitos de reforma ou subsídio de desemprego é uma afronta vergonhosa.

Editorial Luxemburgo 2 min.

À espera de Portugal

Paulo Pereira A exasperante demora a que Portugal submete portugueses, vivendo no Luxemburgo e não só, que precisam de documentos para efeitos de reforma ou subsídio de desemprego é uma afronta vergonhosa.

Depois de dezenas de anos de trabalho e de uma longa carreira contributiva, não apenas para a produção de riqueza nos países onde desenvolvem atividade, mas também para o país de origem, muitos portugueses no estrangeiro são confrontados com incríveis demoras. Tudo para obter o formulário E205, nada de extraordinário, nem sequer invulgar, uma vez que se trata do documento que é utilizado em termos europeus para a certificação da carreira contributiva dos trabalhadores.

A história que a jornalista Paula Telo Alves apresenta é gritante. A exasperante demora a que Portugal submete os portugueses, vivendo no Luxemburgo e não só, que precisam de documentos para efeitos de pedido de reforma ou subsídio de desemprego é uma afronta vergonhosa. O contraste com a capacidade de resposta a uma solicitação apresentada na Suíça ou aqui no Luxemburgo é incrível quando se compara com a montanha de complicações burocráticas em que o sistema português se enreda. Como é possível que os cidadãos sejam tratados desta forma? Como podem ser sucessivamente ignorados os pedidos enviados pelas entidades de outros países? Por que razão são as pessoas obrigadas a prosseguir o esforço de continuar no trabalho se reúnem já condições para que o pedido de reforma seja respondido?

Esta autêntica teia de silêncios, como se ninguém estivesse do lado de lá para responder a algo que é tão simples em tantos outros países, torna-se símbolo de um país em que os discursos afirmam uma coisa e a prática revela o contrário. Nos discursos dos responsáveis governamentais, Portugal é um país moderno, com instituições que funcionam e processos cada vez mais simples no acesso a meios públicos. Na realidade do dia a dia, quanto mais necessitado está um cidadão de rapidez na resposta, mais os casos ficam esquecidos a apanhar pó no fundo de gavetas, extraviados por entre finas frechas sem fundo, desorientados por entre um denso nevoeiro de dúvidas. E assim se eternizam problemas para quem não pode nem deve esperar.

O desrespeito por aqueles que mais precisam é indecente e, mais do que fazer-nos pensar, precisa de ser resolvido com urgência. Portugal acumula décadas de incompreensíveis burocracias e nem mesmo a integração na União Europeia permitiu que fossem encontradas as soluções imprescindíveis para resolver tamanho atraso. A destreza e a agilidade que se reconhecem noutros campos não tem correspondência nesta área tão fulcral para o apoio a quem está fora do país. Portugal tem muito caminho para fazer no apoio aos seus cidadãos e precisa de fazê-lo com rapidez, porque são demasiado tristes e lamentáveis as falhas que o sistema acumula. Quando as pessoas precisam do Estado, este, que nunca se cansa de exigir, deve responder de imediato e não deixá-las em situações de abandono e miséria.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.