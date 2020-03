O ministro da Educação, Claude Meisch, afirmou hoje à RTL que uma decisão será tomada até sexta-feira sobre a reabertura das escolas a seguir às férias da Páscoa.

A escola vai, ou não, retomar depois da Páscoa?

Sandro CABETE DOS SANTOS O ministro da Educação, Claude Meisch, afirmou hoje à RTL que uma decisão será tomada até sexta-feira sobre a reabertura das escolas a seguir às férias da Páscoa.

O governo vai basear-se nas recomendações dos especialistas de saúde, para decidir se as escolas devem ou não abrir em breve.

No que diz respeito às turmas do último ano de ensino secundário, ficou claro que os exames abrangerão as matérias tratadas até ao dia 13 de março.

O Ministério da Educação diz estar preparado para todas as eventualidades. Em princípio, espera-se que os alunos possam finalizar o ano letivo e receber os diplomas correspondentes, mas também há a possibilidade de as escolas ficarem encerradas até ao fim do verão, segundo os responsáveis.

Nova licença por razões familiares disponível a partir de 30 de março Os pais interessados devem preencher o documento e enviar ao empregador e à Caixa Nacional de Saúde (CNS), mesmo que tenham enviado outro formulário anteriormente.

Para garantir a continuidade da aprendizagem, o Ministério da Educação passou a tarefa dos professores para as mãos dos pais desde que foi decretado o estado de emergência no Luxemburgo. No entanto, segundo a central sindical OGBL a realidade diária das famílias atuais poderá aumentar as desigualdades entre os alunos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.