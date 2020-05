Luxemburgueses e Portugueses são dos que mais recorrem às ajudas da Stëmm vun der Strooss. Ana Cristina é portuguesa e uma das presenças habituais da cantina da sede da associação, na rue de la Fonderie, na capital. Quase a completar 40 anos, encontra-se desempregada há três.

A difícil luta de Ana Cristina em tempos de covid-19

Álvaro CRUZ

Cidadãos do Grão-Ducado, com 24%, e portugueses com 23% do total de inscritos, lideram a lista das nacionalidades de pessoas que recorrem aos serviços da Stëmm vun der Strooss.

Em qualquer dos seus cinco locais, os mais necessitados podem usufruiur de um atendimento personalizado: Dois na capital, dois em Esch-sur-Alzette e um em Schoenfelds – onde se encontra o centro terapeutico da associação –, proporcionam serviços sociais, refeições, inserção laboral, douches e serviços de higiene, alojamento e distribuição de roupa a quem necessita.

Ana Cristina é portuguesa e uma das presenças habituais da cantina da sede da associação, na rue de la Fonderie, na capital. Quase a completar 40 anos, encontra-se desempregada há três.

Trabalhava numa coudelaria e diz que com um sorriso forçado que “gostava muito de trabalhar com os cavalinhos, mas acabaram por me despedir...”

Na fila onde espera a sua provável única refeição do dia reina um silêncio envergonhado entre as pessoas. Cabisbaixa, lembra que “sem emprego nem papéis, é difícil viver assim. Alguns amigos ainda vão ajudando como podem, outros nem por isso.

"A Voz da Rua" não tem mãos e medir com a pandemia Em 2019 a Stëmm vun der Strooss distribuiu ao longo de todo o ano cerca de 110.000 refeições. Este ano vão ser muitas mais.

Gostava de voltar a trabalhar e refazer a minha vida, mas as coisas estão complicadas e agora estou sob a alçada de uma assistente social.” Sem casa e sem documentos, esta portuguesa nascida no Luxemburgo caiu numa espiral da qual não é fácil sair.

Confessa ter pouco contacto com a família, mas as saudades do filho de 12 anos que vive com a sua mãe e já não vê há algumas semanas devido ao confinamento, atormentam-na.

Assume ter problemas com álcool e drogas e lamenta não possuir um local fixo para pernoitar: “Às vezes durmo em casa de amigos, outras no Abrigado, um albergue noturno para toxicodependentes, e também costumo ficar várias vezes nas instalações do Findel, durante os meses de Inverno”, diz, lamentando outras ’chagas’ sociais que fazem da sua vida um inferno.

“A bebida e a droga também me têm atrapalhado a vida, é verdade, mas por vezes estou tão em baixo que me faltam as forças para ultrapassar os obstáculos da vida.” “Quando caímos na rua, é um círculo vicioso. Para termos autorização de residência temos de ter uma morada, e para termos uma morada precisamos de ter um alojamento. Mas para isso é fundamental ter dinheiro e um emprego, e para ter emprego é preciso morada... Mas mesmo que tenhamos direito ao rendimento mínimo, os proprietários não querem alugar e acabamos por voltar à estaca zero...”, lamenta.

Viver na rua marca as pessoas, e quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna sair. A associação funciona como porto de abrigo para Ana Cristina, mas não se sabe até quando. “O pessoal da Stëmm é fixe. Além do comer, venho buscar umas roupas de vez enquando e tomar um duche.

Ao menos, aqui falam com as pessoas e preocupam-se connosco. Deram-me duas máscaras por causa do vírus, mas eu não tenho medo”, diz com um olhar distante, revelador de uma vida marcada pelas dificuldades e feridas que teimam em sarar.

