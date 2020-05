O Velho Continente comemora sem muita pompa e circunstância a crise da covid-19, o 70º aniversário da declaração de Robert Schuman. O primeiro-ministro, Xavier Bettel ,explica porque defende os "coronabonds", ao lado de Portugal, e lembra que a manutenção da União Europeia depende da solidariedade.

"A continuação da UE depende da solidariedade"

(DH com Dani Schumacher) - Embora coincida com o 70º aniversário da Declaração Schuman, o Dia da Europa será comemorado em modo virtual neste sábado. A culpa é de uma crise de saúde que nos obriga a manter a distância dos nossos vizinhos e cujas consequências económicas são difíceis de quantificar. No entanto, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, continua confiante. Segundo ele, a Europa sobreviverá a esta crise, mas apenas se todos os Estados-membros mostrarem solidariedade.

As fronteiras estão parcialmente fechadas, as bandeiras estão a ser hasteadas a meio haste ao longo do Mosela em sinal de luto pelo coronavírus. A UE não parece bastante triste no Dia da Europa deste ano?

O encerramento das fronteiras não é, de facto, o que queremos celebrar. Mas devido à covid-19, os reflexos nacionais têm sido mais rápidos do que a vontade de procurar soluções comuns. Desde o início da crise sanitária, o Governo tem procurado soluções para os muitos residentes transfronteiriços. Sem eles, o nosso sistema de saúde ter-se-ia desmoronado.

Na passada segunda-feira, o ministro Federal do Interior Horst Seehofer prorrogou os controlos fronteiriços até 15 de Maio. Desta vez Berlim informou-o desta decisão?

Não, tal como não o fez com a introdução de controlos nas fronteiras, também ficámos surpreendidos com esta decisão. Embora estejamos em contacto permanente, é frequente ouvirmos estas medidas tão radicais pela imprensa. Isso não é maneira de tratar bem os nossos vizinhos. Quando os controlos fronteiriços foram introduzidos, procurámos imediatamente uma solução e os residentes transfronteiriços receberam finalmente uma espécie de passe. Espero que a Comissão estabeleça de novo as regras do jogo.

Muitas fronteiras estão actualmente fechadas dentro do espaço europeu, mesmo quando celebramos o 25º aniversário do Acordo de Schengen.

A livre circulação de pessoas e bens é um dos princípios fundamentais da União Europeia. Infelizmente, considerações nacionais levaram a que os equipamentos de protecção não fossem entregues porque os camiões foram parados nas fronteiras. Não deve ser esse o caso. Normalmente, é a Comissão Europeia que deve dar a sua aprovação a um país que pretende fechar as suas fronteiras. Espero, portanto, que a Comissão recorde aos Estados-membros as regras do jogo. E quando se reintroduzem os controlos fronteiriços, a confiança nos vizinhos desaba.

A propósito da Comissão Europeia, a sua presidente, Ursula von der Leyen, admitiu que tinha cometido erros. Considera que a Comissão é capaz de tomar medidas para lidar com a crise da covid-19?

A Comissão não pode decidir por si só. Há 27 países à volta da mesa, e havia 27 opiniões diferentes. No que se refere ao desenvolvimento de uma estratégia comum de luta contra o vírus, alguns países deixaram claro que Bruxelas não tem de decidir como proteger a sua população. Por conseguinte, não foi possível encontrar uma estratégia comum. Mas estou satisfeito por termos finalmente encontrado um denominador comum.

E qual é esse denominador comum?

Concordámos que a Comissão deveria elaborar regras específicas para os cidadãos da UE para as próximas semanas e meses, caso as restrições à saída sejam levantadas. Por exemplo, alguns países ordenaram uma quarentena de 14 dias para todos, após o desconfinamento. Foi agora acordado que a quarentena deveria aplicar-se aos nacionais de países terceiros, mas não aos cidadãos da UE que viajam no interior da UE. No entanto, muitas questões continuam pendentes. Por exemplo, e os estudantes? Podem regressar aos países onde estudam para fazer os seus exames? É extremamente difícil encontrar uma solução para estes problemas neste momento, porque existe uma falta de vontade em alguns países. Mas, mais uma vez, a covid-19 é um problema comum, pelo que também precisamos de uma solução comum.

Não é uma das lições desta crise que Bruxelas deveria retirar mais competências no domínio da saúde? Na área dos equipamentos de protecção, por exemplo?

A pandemia mostrou-nos inequivocamente que a produção europeia está longe de ser suficiente para satisfazer a procura. A Europa já não pode depender de outros países. E o desafio seguinte aproxima-se rapidamente: se existe uma vacina, como podemos garantir que ela será direccionada para onde é mais necessária na primeira fase, nomeadamente para as pessoas em risco? Se os reflexos nacionais se instalarem, não teremos êxito. É absolutamente essencial que a Comissão assuma a liderança na coordenação.

Segundo Jacques Delors, antigo Presidente da Comissão Europeia, a UE está prestes a desintegrar-se no meio dos ataques de tosse. Partilha este ponto de vista?

Não. Encontrámos soluções. Não tem sido fácil, mas chegámos a acordo sobre um plano de ajuda de vários milhares de milhões de euros para que todos os países possam ultrapassar a crise. É verdade, porém, que as negociações foram dificultadas pelas discussões sobre as chamadas "coronabonds" [proposta de mutualização por todos os países da UE do dinheiro pedido emprestado].

Porque é que o Governo luxemburguês apoiou estas obrigações?

É uma questão de solidariedade. Devido à sua boa situação financeira, o Luxemburgo conseguiu contrair um empréstimo com uma taxa de juro negativa há alguns dias. Portanto, no final, ainda vamos ganhar dinheiro. Outros países como a Itália, Espanha ou França, que são muito mais afectados pela crise e, por conseguinte, precisarão de mais dinheiro, não o podem fazer.

[Apoiar as "coronabonds"] é uma questão de solidariedade

A crise da covid-19 decorre em paralelo com a crise migratória. Mas até agora, não há declarações claras de Bruxelas sobre esta questão?

Infelizmente, ainda não dispomos de uma solução para a crise migratória. Também aqui lamento a falta de solidariedade. Não podemos deixar que países como a Grécia, Espanha, Itália ou Malta se defendam sozinhos. A UE precisa de uma política comum para os refugiados. Mas eu quero ser realista, temos de lidar primeiro com a crise sanitária.

