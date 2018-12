A condutora da sua própria vida

Atriz de origem portuguesa sonha com o teletransporte para andar por todo o planeta num ápice, enquanto planeia carreiras noutros países. Se pudesse, acabava com o culto das redes sociais e com o Brexit.

Nuno Ramos de Almeida Atriz de origem portuguesa sonha com o teletransporte para andar por todo o planeta num ápice, enquanto planeia carreiras noutros países. Se pudesse, acabava com o culto das redes sociais e com o Brexit.

Enquanto espera que a ficção científica honre as suas promessas e lhe permita ir do Luxemburgo a Lisboa num feixe de partículas, Hana Sofia fala do futuro, das conquistas da ciência e da sua apropriação. “No mundo científico ou médico há muito mais descobertas do que aquilo que é do domínio público. Muitas das coisas que os cientistas descobrem ainda estão nas mãos de muito poucos. Não sou a favor da teoria da conspiração, mas as grandes indústrias e laboratórios não são favoráveis à democratização de muitos dos novos tratamentos”, afiança.

Tem inúmeros desejos para 2019. “Estou com muitas expectativas privadas, chamo-lhes privadas porque com esta vida de um lado para o outro, não me lembro da última vez que tive um namorado [risos]. Não estou para aí virada, tantas as queixas que ouço de amigas que deram cabo da carreira por um homem. As minhas expectativas privadas estão para já concentradas na estreia de dois filmes em que participei, a ’Escapada’, realizado por Sarah Hirtt e com grandes atores, como Maria León e Sergi López, e o ’Dreamland’, realizado por Bruce McDonald e com a interpretação de Juliette Lewis”.

Entrou em novelas em Portugal e em séries no Luxemburgo, mas manifesta-se contra os critérios que a indústria televisiva usa na escolha dos atores: “Fiz o conservatório durante quatro anos e nunca me apanharão a dizer que os produtores devem escolher as pessoas pela beleza pessoal ou o número de seguidores que têm no ’insta’”. Mas não é contra dar as mesmas hipóteses a atores sem formação. “Vi um filme sobre okupas, em que parte dos atores eram mesmo okupas e anarquistas, estavam geniais, não representavam, viviam os seus papéis. Ora isso não é o mesmo que escolhê-los pela sua beleza. É um escândalo que colegas competentes estejam a servir à mesa em bares, enquanto o seu lugar é ocupado por modelos, porque têm muitos seguidores nas redes sociais”.

Não valoriza as redes sociais? “Praticamente não as uso. Não acho que tenha uma vida tão interessante para os outros. São mil vezes mais interessantes as personagens que eu interpreto do que a minha vida”.

Num mundo em que as identidades estão a tornar-se cada vez mais assassinas, a atriz que confessou identificar-se com “O Livro do Desassossego”, que representou recentemente no Teatro de Esch, por não se sentir de nenhum lugar, confessa que vai mudar em 2019 para outro país. “Em Portugal e no Luxemburgo há uma espécie de teto de vidro que não nos permite ir muito mais além”.

Como é que se sente neste mundo em convulsão? “De alguma forma sempre foi assim. Sempre existiram períodos conturbados ao longo da história. O meu trabalho é representar, mas não ignoro que a arte pode ser política. Gosto muito de uma citação que li, que nenhum ditador tem o poder que tem um realizador de ter durante duas horas, no escuro e em silêncio, as pessoas a transmitir a sua mensagem”.

E sobre os tempos que se avizinham, diz: “Não me parece que estejamos a chegar a uma situação como o Holocausto ou a Segunda Guerra Mundial”. Mas acha que na Europa “é como se estivesse um mal latente a crescer e sente-se revolta dentro das pessoas”. “Vivemos uma bolha no Luxemburgo. Voltei de Portugal, vejo o que os meus amigos ganham, pagam de impostos e Segurança Social, e vejo o que recebo. Não temos tantas razões para nos queixar aqui. Apesar de me chamar Lopes, nunca ninguém me discriminou no Luxemburgo”.

Não concorda que o sistema de ensino no Grão-Ducado seja discriminatório? “Acho que todos os sistemas têm problemas de desigualdade, mas eu que sou filha de uma empregada consegui chegar onde estou com o sistema de ensino luxemburguês e muito trabalho. Certamente haverá coisas a melhorar. Mas acredito que o poder de cada pessoa é estar no lugar do condutor da sua vida”.



Três desejos para 2019 Não levar para 2019 coisas que intoxiquem a minha vida. Realizar coisas que não posso dizer quais são, porque sou supersticiosa. Acalmar o fervilhar que se sente no mundo e que não houvesse Brexit.



