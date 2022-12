A União Europeia tem que investir mais em defesa, diz Tom Barrett, embaixador dos Estados Unidos no Luxemburgo, em entrevista ao Contacto.

Embaixador americano no Luxemburgo

"A comunidade portuguesa foi uma das mais agradáveis surpresas que tive quando cá cheguei"

Como foi o seu percurso profissional até chegar a embaixador no Luxemburgo?

Como foi o seu percurso profissional até chegar a embaixador no Luxemburgo?

Cresci no Midwest, estudei na Universidade do Estado e sempre tive interesse em questões relacionados com o Governo. Cheguei a tirar um curso nas Nações Unidas, através de uma das nossas universidade e adorei! Mas não me via a trabalhar nessa área. Mas continuava interessado no Governo e por isso estudei Direito e trabalhei no Tribunal Federal alguns anos. E depois decidi envolver-me na política quando tinha 20 anos. Por isso candidatei-me. Perdi a primeira vez, o que me deu uma lição de humildade. Mas foi uma eleição muita disputada, em que perdi por muito pouco (39 votos numa votação de 8 mil).

E depois tive outra oportunidade e servi durante seis anos no setor legislativo do Estado. Fui depois eleito para o Congresso em 1992, no mesmo dia em que o presidente Clinton foi eleito Presidente. E servi cinco mandatos no Congresso. E adorei! Foi uma grande honra e experiência. Provavelmente a parte mais memorável foi, em 1997, quando fui convidado para servir no Comité Judiciário para um único tema: o 'impeachment' do Presidente Bill Clinton.

Mas nesse mesmo período estava a construir a família com a minha mulher, os nossos quatro filhos nasceram na década de 90, e tornou-se mais difícil para ela e para mim emocionalmente estar longe. E por isso regressei a casa e concorri para o lugar de Governador, o que não resultou.

Mas o lugar de Presidente da Câmara estava disponível e continuava muito interessado na área do Governo e política. Por isso foi eleito em 2004 e consecutivamente reeleito quatro vezes. Quando saí era o Presidente de Câmara que mais anos tinha servido como autarca. Mas sempre tive na minha cabeça esta ideia de ter uma perspetiva internacional. Quando o Presidente Biden foi eleito, tive conversas com ele e com membros da sua administração e em junho de 2021 perguntaram-me se estava interessado em vir para o Luxemburgo.

O que foi uma decisão muito fácil de tomar. Demorou depois seis a sete meses, porque houve muitos atrasos para quase todos os nomeados. E curiosamente foi no Natal que fomos confirmados pelo Senado. Mas deu-me grande prazer em saber, que no dia em que fui confirmado, 16 de dezembro, foi o dia em que o Senado apenas confirmou dois embaixadores, eu e o embaixador da China. O que me levou a vir para cá em meados de janeiro.

Mas já tinha alguns laços com o Luxemburgo?



Pessoalmente não. Mas no meu Estado existem muitas ligações, porque existe uma vasta comunidade de pessoas descendentes de luxemburgueses. Muito perto de onde vivo, Milwaukee, e a norte existe uma cidade chamada Bélgica e outra Luxembourg, ambas em Wisconsin, e são comunidades que conheço e em que já estive.

Desde muito cedo que me familiarizei com estas comunidades, porque passávamos por elas para ir para casa dos meus avós. O meu pai costumava brincar connosco, a dizer a sorte que tínhamos por termos pais que nos levavam a estes países estrangeiros, que eram apenas estas pequenas comunidades.

Sempre ouvi falar do Luxemburgo desde que me lembro. Havia uma curiosidade natural. Depois a minha mãe foi casada com um homem que morreu na Batalha das Ardenas durante a Guerra, transformando-a numa viúva de 23 anos. E felizmente para mim e para os meus irmãos conheceu o meu pai alguns anos depois na universidade.

Recebeu recentemente os burgomestres de várias cidades luxemburguesas. Qual foi o propósito desta reunião?

Foi uma grande festa! Tenho imenso respeito pelos autarcas, porque sei como é estar envolvido na política local. Queria fazer reviver uma tradição que começou pouco depois da Segunda Guerra Mundial, porque na altura havia uma embaixadora que gostava muito de receber pessoas, soldados ou pessoas da comunidade e burgomestres. Uma tradição que terminou há alguns anos.

Quando soube que havia esta tradição de receber os burgomestres tomei rapidamente a decisão de a recuperar. Sempre tive muito respeito pelo poder local, porque o autarca é a pessoa a que os cidadãos mais se ligam em termos pessoais. Recebemos 37 burgomestres.

Como estão as relações bilaterais entre o Luxemburgo e os Estados Unidos?

As relações sempre foram muito fortes. Penso que existe um respeito mútuo entre as pessoas dos Estados Unidos e do Luxemburgo, entre os dois governos. Penso que temos tantos valores em comum e que se apresentam inúmeras oportunidades de trabalharmos juntos, seja no desenvolvimento do campo do trabalho humanitário, seja no desenvolvimento do Espaço. Há muitas oportunidades e estou ansioso por continuar a trabalhar nelas.

Penso que sempre tivemos relações fortes, obviamente quando as forças políticas na Casa Branca mudaram, tivemos alguns altos e baixos. Mas sempre me senti muito bem recebido e estou muito agradecido aos membros do Governo e outros que me receberam e à minha mulher com os braços abertos.

Recentemente foi assinado um acordo estabelecendo uma cooperação na área do Espaço entre os dois países, e também com a NATO. O que prevê este acordo?

Este é um excelente exemplo de oportunidades de cooperação, porque o Luxemburgo tem um pequena pegada na Terra, mas tem uma grande pegada no Espaço. Assim como os Estados Unidos. O potencial para trabalharmos juntos, e assinámos um acordo – e o Luxemburgo foi um dos primeiros signatários do acordo de Artemis – que nos dá um potencial, porque a chave de sucesso vai ser agora transformar este potencial em resultados tangíveis. O que vai levar mais trabalho e mais algum tempo. Mas existe um grande potencial e penso que é entusiasmante e bom para a economia dos dois países. E é também positivo para a humanidade, porque existe tanto potencial quando nos expandimos para mais longe.

Quanto à Guerra na Ucrânia. Acha importante a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO?

Acho que é uma espantosa transformação. Quando pensamos que o objetivo de Putin era fortalecer a Rússia e enfraquecer a Europa e o Ocidente. Observarmos um claro sinal que ele deu um tiro pela culatra ao trazer a NATO a 800 milhas de distância da fronteira russa. E o facto de ter dito que estava preocupado com o Ocidente e agora a forma como tratou a Finlândia e a Suécia, a fronteira com a Finlândia é muito mais perto.

E no artigo 5° a NATO abraça o dever de defender os países da aliança. A tantos níveis ele tomou uma má decisão moral. Mas taticamente foi um grande desastre. E tragicamente cada vez mais ucranianos estão a sofrer. Mas estou muito orgulhoso da forma como os Estados Unidos tomaram posição, porque se olharmos para a assistência dada é de quase 19 mil milhões de dólares em termos militares.

Desde 24 de fevereiro foram quase 8,5 mil milhões de assistência ao governo ucraniano através do Banco Mundial, com mais 4,5 mil milhões que deverão chegar em breve. Mais 1,6 mil milhões de dólares em ajuda humanitária. O que revela quão seriamente estamos a considerar esta incursão ilegal da Rússia na Ucrânia, que ameaça não apenas a Ucrânia, mas ameaça a Europa e a Democracia em todo o mundo.

Acha que a Ucrânia poder ser o próximo país a entrar na NATO?

Acho que isso cabe aos membros da NATO decidir. Mas penso que neste momento o maior desafio é como acabar com esta guerra. O presidente Biden recentemente disse que, nas condições certas, estava disponível para falar com Putin. Obviamente que tudo o que fizermos será com a Ucrânia. Porque o Presidente tem sido muito claro, desde o início, que a Ucrânia é que vai acabar por decidir o seu futuro.

Vamos apoiar, em qualquer papel que venhamos a desempenhar, para que o resultado final seja tirar a Rússia da Ucrânia. Ainda há muito trabalho a fazer e um longo e frio inverno à nossa frente, mas obviamente os russos mudaram a sua estratégia e estão a querer prejudicar a população ucraniana, com o facto de estarem a tentar acabar com as vidas de mães e filhos diz-nos quão desesperado está Putin neste momento.

Dentro da grande fortaleza americana na Europa Em linha reta, a maior cidade americana no estrangeiro não dista mais de 100 quilómetros do Luxemburgo. É aqui que fica a base aérea de Ramstein, enclave militar dos EUA na Alemanha.

Acha que há o risco de uma Terceira Guerra Mundial?

Não acho. Espero que esteja certo. Penso que a China pode desempenhar um papel importante. Penso que a União Europeia tem sido fenomenal na sua capacidade de se mostrar enquanto comunidade. Penso que Putin viu todo o cenário de uma forma errada. Penso que olhou para o passado e pensou que não havia qualquer hipótese da União Europeia agir coletivamente e responder. E quando a UE agiu coletivamente e respondeu foi um momento esclarecedor. Mesmo com as pressões que cada país está a sofrer, individualmente, particularmente na área da energia, continuam a ter uma frente unida.

Claro que haverá conversações e debates e desentendimentos, porque cada país tem a sua política energética e necessidades energéticas e desafios financeiros e económicos. Qualquer que seja a forma, a última resolução terá que ser desenvolvida pelos europeus. Mas estou otimista! Mas há uma outra questão em que as pessoas não se focam tanto, que é força interior da povo da Ucrânia. Estão a lutar pela sua existência e pela sua identidade, e essa é uma paixão que não pode ser comprada. Ou se tem ou não.

Em contraste, acredito que muitos dos soldados russos estão a pensar: "o que é que eu estou a fazer aqui?" Porque não têm esta paixão que os ucranianos têm. Os ucranianos mostraram-nos, com a sua coragem e força, um exemplo incrível para o resto do mundo. O que surpreendeu muita gente foi a força que têm para combater este invasor. Porque, também na Crimeia em 2014, ele continuaram esta invasão de um país soberano. E os Estados Unidos não vão aceitar. Nem o Luxemburgo, nem a União Europeia vão aceitar. Penso que a longo prazo, e esperemos que seja a curto prazo, a Ucrânia vai ter sucesso. Essa é a minha esperança.

A primeira-ministra da Finlândia disse que a Europa não era suficientemente forte sem os Estados Unidos. Pensa que a UE devia pensar em desenvolver um exército comum?

Essa será uma decisão que a UE terá que tomar. O que posso dizer é que os EUA gastam cerca de 3,5% do PIB em defesa. Em contraste, por exemplo, aqui no Luxemburgo gastam cerca de 0,7. Aplaudo o esforço do Governo luxemburguês de aumentar esse número para 1%, em 2028.

Mas se olharmos para o compromisso feito pelos países membros da NATO para atingir 2%, penso que é importante em termos militares e é muito importante em termos de apoio público da NATO. Porque nos EUA existe a crença que é muito importante para o país para salvaguardar as democracias e proteger os países que são vítimas da Rússia, como a Ucrânia. Mas é também importante para os nossos parceiros façam também a sua parte.

Acredito que há formas do Luxemburgo o fazer. Não prevejo que o Luxemburgo vá expandir o seu exército de uma forma exponencial, mas há formas de o país trabalhar com a Bélgica, Países Baixos, ou com França, ou mesmo com a NATO para desenvolver oportunidades militares. Há outras formas como o desenvolvimento de áreas como o Espaço e cibersegurança que penso que cabem nesta definição de contribuir para a Aliança Atlântica, para as necessidades de defesa. Tenho um imenso respeito pela inteligência e criatividade das pessoas do Luxemburgo. Penso que poderiam, espero, que encontrem formas de aumentar a despesa em defesa de forma criativa.

Penso que a União Europeia reconhece que tem que fazer mais. E vemos nos países do Leste, que estão mais em perigo de ter uma agressão russa, aumentarem os gastos com defesa. E também em países como a Alemanha que teve um aumento dramático nos seus gastos militares. Acho que está é apenas uma parte do que tem que ser feito para garantir uma Europa mais segura e um mundo mais seguro para as democracias.

Recentemente foram enviadas cartas-bomba para diversas embaixadas. Acho que há o risco de regresso da ameaça terrorista à Europa?

Quando aconteceu, as diversas embaixadas no mundo receberam informação do que aconteceu em Madrid. Penso que a embaixada americana foi um dos alvos, mas houve outras organizações atingidas, o que não é bom ter acontecido. O facto de termos cinco ou seis organizações terem sido alvos em Espanha, mostra que algo está a acontecer no país. Mas é também um alerta para todas as embaixadas reavaliarem os seus sistemas de segurança. Sei que o nosso chefe de segurança está a fazê-lo ativamente para garantir que não tenhamos o mesmo problema no Luxemburgo. Porque Espanha não é assim tão longe. Estamos preocupados com o que aconteceu.

O que pensa da comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo?

Posso dizer que a comunidade portuguesa no Luxemburgo foi um das mais agradáveis surpresas que tive quando cá cheguei. Como é vibrante e forte e ligada entre si. Acho que desempenha um papel significativo se olharmos só para os números, porque existem muitos portugueses no Luxemburgo. Acho que é ótimo para o país, porque oferece oportunidades económicas.

Porque se olharmos para a história da migração, está relacionada com a procura de oportunidades económicas. Acho que tem sido bom. Mas permanecem alguns desafios educativos: como garantir que as crianças portuguesas não sejam colocadas em desvantagem. Porque para mim uma das surpresas, quando cá cheguei, foi ver o número de línguas que as pessoas falam: luxemburguês, francês, alemão, inglês.

Quero que as crianças portuguesas também possam ser incluídas, e sei que há muito trabalho que tem sido feito para garantir que tenham oportunidades, e isso é muito importante.

