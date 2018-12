A ciência como encontro de culturas

Investigador na área da oncologia, Clément Thomas espera progressos na pesquisa, mas está pessimista quanto ao clima.

Investigador na área da oncologia, Clément Thomas espera progressos na pesquisa, mas está pessimista quanto ao clima.

Francês a trabalhar no Luxembourg Institute of Health (LIH) e a viver em Thionville, Clément Thomas dedica-se à investigação na área da oncologia, tendo a sua equipa obtido resultados recentes no campo do cancro da mama. Em 2019 persegue um objetivo acima de todos: “Que a investigação compreenda melhor por que razão as novas imunoterapias, que funcionam muito bem nuns casos, não funcionam noutros. É frustrante porque resultam muito bem nos melanomas e noutros tipos de cancro, mas muitos pacientes não respondem da mesma forma. Tal como o nosso, muitos outros laboratórios tentam entender estes mecanismos e, se o conseguirmos, será um grande avanço para acrescentar ao já obtido com o prémio Nobel”.

Quanto ao país onde trabalha, mostra-se esperançado e até surpreendido. “Sendo o Luxemburgo um país pequeno, privilegiado e rico, fico muito satisfeito por ver que os políticos estão a utilizar bem a riqueza do país. Espero que o programa apresentado pelo Governo concretize as medidas favoráveis aos cidadãos, às crianças, ou seja, ao futuro, em vez de se concentrar só no imediato. Fiquei ainda surpreendido com a legalização da cannabis, porque, por exemplo, a França está muito reticente, a Alemanha tomou medidas nesta área, mas o Luxemburgo pode ser um caso a seguir pelos países vizinhos”.

E explica: “Nos Estados Unidos foi demonstrado que a cannabis exerce um efeito muito positivo nos doentes de cancro não só a atenuar a dor ou a aumentar o apetite, mas também no tratamento. O antigo chefe do laboratório, Andre Steinmetz, interessou-se mesmo por isto e fez-se pesquisa sobre o canabidiol, um dos canabinóides com atividade anti-cancerosa, mas menos poderoso do que o THC. Agora podemos pensar no relançamento desta pesquisa inovadora e o país dá uma imagem pioneira e encorajante”.

Ao olhar para o mundo, Thomas mostra-se pessimista na área climática e dá o exemplo francês. “O nosso ministro do Ambiente, Nicolas Hulot, uma pessoa empenhada em avançar neste campo, demitiu-se ao perceber que a sua margem de manobra era muito limitada face aos lóbis. Aquilo que se vê na generalidade dos países é que a questão ecológica é submetida ao controlo económico e os menos ricos tornam-se cada vez mais numerosos. Tenho expectativa para perceber como vai evoluir o movimento dos coletes amarelos que se bate por questões de justiça social. Entendo as suas reivindicações quanto à subida da taxa sobre os combustíveis e deveriam tomar-se outras medidas sobre os mais ricos. E também me agrada que o Governo do Luxemburgo tenha medidas positivas para a ecologia, mais ligadas às pessoas, à alimentação e aos pesticidas”. O investigador lembra ainda a questão das centrais nucleares que deseja ver resolvida.

E espera que o novo ano possa trazer “uma política europeia comum para os migrantes”, impedindo o “desastre humanitário de evitar a sua chegada”. Em tom crítico, sintetiza: “Pode reforçar-se a ajuda nos países de origem, mas no plano económico as pessoas perderam a proporção das coisas e não percebem que, na Europa, não se morre de fome, da guerra e nem nas ruas sem assistência”.

Clément Thomas sempre se interessou pelas ciências e pela filosofia. “Segui um caminho que me deixasse o mais aberto possível o leque das escolhas, embora os meus interesses principais fossem esses. As ciências aproximam-se muito da filosofia, porque são todas uma técnica de pensamento cartesiana e lógica. Tenho outros investigadores na família, mas nunca nos influenciámos”, conta. E revê-se nesta forma democrática de ser. “Os cientistas são embaixadores, permitem que os seus países estabeleçam laços com outros, pois a ciência já não se faz no plano local. A tecnologia é muito cara, é preciso partilhá-la e colaborar com outras culturas. Em ciência a comunicação é fulcral para aprendermos com os outros num processo de enorme dinâmica. Esta dimensão do interesse pelo saber e pelo conhecimento, sem termos interesses pessoais, económicos ou políticos, dá aos nossos encontros uma perspetiva de progresso sincero. Quando vemos que tantos países se viram para si próprios, como o Reino Unido com o Brexit ou a Itália com o ressurgimento da extrema-direita, os investigadores podem ser um bom exemplo de cooperação pelo avanço da ciência”.