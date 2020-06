A cidade do Luxemburgo está a incentivar a restauração a criar espaços ao ar livre para apoiar a retoma económica do setor. Já há 35 pedidos que se forem aceites irão ocupar 60 lugares de automóveis.

A capital vai ter mais esplanadas e menos estacionamentos

A partir de amanhã, 17 de junho, já não poderá apanhar um taxi na Rua de Notre-Dame (lado par), na capital, pois este posto de taxis vai ser transferido para a Praça da Constituição, informa a Vila do Luxemburgo, no seu site. No local do estacionamento dos taxis vão nascer várias esplanadas.



O Colégio dos Vereadores da Cidade do Luxemburgo justifica a transferência dos taxis como sendo necessária para "apoiar os estabelecimentos do setor Horeca, localizados na Rua Notre-Dame" para permitir que os cafés e restaurantes possam instalar esplanadas em frente aos seus estabelecimentos", indica o comunicado da Vila do Luxemburgo.

Contudo, o posto de taxis do lado ímpar da Rua Notre-Dame vai manter-se. O comunicado recorda também que desde o início deste mês estão disponíveis novos postos de taxis na Willy Goergen Street para "otimizar" o serviço deste transporte na capital.

Rua de Strasbourg vai ser alterada

O conselho municipal irá apresentar para a semana um projeto de alteração da Rua de Strasbourg, que irá seguir o exemplo da Notre-Dame, segundo anuncia o Jornal Tageblatt. A ideia é que esta rua possa ter esplanadas dos dois lados. Para tal, as duas faixas de tráfego serão reduzidas para uma só faixa, entre a Rua do Comércio e a Avenida da Liberdade, explica este jornal. Só assim os inúmeros cafés e restaurantes da Strasbourg poderão montar as suas esplanadas, que darão uma nova paisagem a esta rua da capital.

Até agora 82 estabelecimentos já tiveram autorização para construir esplanadas, indica a edição francesa do Wort. Deste total, 28 'roubaram' lugares de estacionamento.

Atualmente estão em apreciação mais 35 pedidos para novas esplanadas junto ou em lugares destinados a automóveis. Se forem todos autorizados, a capital perde 60 lugares de estacionamento, anuncia o Tageblatt.

Restauração foi das mais afetadas

Este apelo aos cafés e restaurantes para criarem a sua esplanada está ligado a um dos objetivos de apoio à recuperação económica do setor Horeca, da restauração, que se encontra entre os mais afetados pela crise pandémica.

Por cauda do confinamento e das medidas de restrição, muitos empresários foram obrigados ao encerramento parcial ou total dos seus estabelecimentos. De acordo com o Statec, o país irá viver uma recessão profunda até ao final do ano e os cafés, restaurantes, bares e afins terão mais dificuldade na retoma económica.

