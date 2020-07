O rastreio das pessoas dos últimos contactos ajuda a reduzir a propagação do novo coronavírus. Com perto de 300 casos diagnosticados só na semana passada, as autoridades de saúde estão a acompanhar mais de 4 mil pessoas.

A cada novo caso de covid-19 no Grão-Ducado, 15 pessoas devem ser contactadas

"Actualmente, uma pessoa que teve um teste positivo para o Covid-19 teve contacto com uma média de 15 pessoas". A estimativa é do Ministério de Saúde luxemburguês que, à semelhança de países como Portugal ou Alemanha, identifica e acompanha as pessoas mais próximas e os últimos contactos dos pacientes que são diagnosticados com covid-19.

"É difícil determinar o limiar "crítico" de infecção, mas actualmente, o rastreio dos contactos de alto risco com a quarentena permite-nos evitar um surto que poderia tornar a propagação incontrolável", explica o governo. Com perto de 300 casos diagnosticados só na semana passada, as autoridades de saúde estão a acompanhar mais de 4 mil pessoas.

Tal como a política dos testes em massa, o acompanhamento dos contactos próximos dos infetados faz-se entre residentes do Luxemburgo e transfronteiriços. Chamados por uma equipa médica, esses tais contactos são sujeitos a um teste de despiste cinco dias depois da data do último encontro com o doente.

"O acompanhamento e o rastreio dos contactos é efectuado independentemente do local de residência. Estes casos positivos e os seus contactos residentes no estrangeiro são também comunicados às autoridades sanitárias dos seus respectivos países de residência".

