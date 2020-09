A caça de corvos-marinhos de faces brancas continua proibida no Luxemburgo

Estado de conservação dos habitats naturais no Luxemburgo é "alarmante"

Apesar das medidas tomadas em prol da conservação da natureza, "a situação dos habitats e das espécies animais e vegetais no Luxemburgo está a deteriorar-se rapidamente", denuncia um relatório do Observatório do Meio Ambiente tornado público esta quarta-feira. Estudo aponta soluções.