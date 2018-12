A arte é o motor na vida de Suzanne Cotter que, antes de chegar ao Luxemburgo, revolucionou Serralves.

A australiana que veio para mudar o Mudam

“Podemos aprender muito com a grande arte, talvez até algo sobre nós. Muitas pessoas conseguem pintar uma paisagem, mas quem é que a consegue pintar de modo a mudar como olhamos para ela?”. Suzanne Cotter está sentada na longa mesa de madeira do café do Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (Mudam). Há um ano, trocou Serralves, no Porto, pelo museu luxemburguês. “Podia ter ficado lá mais tempo, mas talvez eles já estivessem prontos para receber uma nova voz, depois de cinco anos”, conta a australiana. “E aqui parecia haver a necessidade de fazer alguma coisa”.

Antes de chegar à direção do Mudam, Suzanne Cotter passou por vários museus e galerias na Europa. Mas nem sempre foi assim. “Não cresci rodeada de arte, mas sim pelos meus irmãos, mas a arte sempre me interessou”. Suzanne lembra-se de haver poucos museus na Austrália, e distantes de onde vivia. “De certa forma, descobri-os”. Apesar do seu fascínio pela arte, desde cedo percebeu que não iria ser artista. “Não tinha talento para isso”, diz. “Acho que esse foi o meu momento de crise. Eu não sabia como seguir em frente [na arte], sem ser como artista. Na Austrália, fui educada num colégio católico e a minha geração foi educada a pensar que seríamos mães ou, se tivéssemos uma profissão, talvez pudéssemos chegar a ser enfermeiras ou professoras. E eu sempre tive ambições muito maiores, e queria fazer muito mais do que aquilo que me diziam”.

No início dos anos 80, Suzanne foi estudar para os Estados Unidos durante dois anos e percorreu a Europa de mochila às costas. “Eu sabia que nunca seria artista, mas depois de ter visitado todos os museus da Europa, percebi que podia ser curadora. E então, voltei a estudar”. Suzanne viveu em Londres durante 16 anos, onde trabalhou em várias galerias, e foi criando um nome. Chegou a Serralves num período em que Portugal vivia sob o domínio da troika. “Era muito deprimente, havia uma crise financeira e tivemos cortes no museu. Mas era um espaço fantástico, eu estava lá e disse: ‘Ok, mãos à obra’”. Apesar dos constrangimentos financeiros, Suzanne multiplicou as exposições e foi atrás de artistas que podiam tornar “o museu mais vivo”, como Theaster Gates, Philippe Parreno, Trisha Donnelly e Nairy Baghramian.

Aumentar o número de visitantes

A maior parte dos objetivos de Suzanne para o próximo ano dizem respeito ao museu que agora dirige: “Este ano tivemos mais 30 mil visitantes que no ano passado, mas quero aumentar ainda mais. Vamos ter um novo site, uma nova identidade visual e o programa já está definido”. Fora do Luxemburgo, vê sinais de preocupação. “O mundo está num momento estranho. O que está a acontecer com a Europa, o Brexit, a economia em França, está tudo interligado. O aquecimento global também é algo que me preocupa bastante”, diz. “Por isso um dos meus objetivos é tornar o museu mais ecológico”. Para o Luxemburgo, espera que o país se mantenha dinâmico com o novo governo e seja um exemplo social e ambiental.

Pela primeira vez em 30 anos, vai passar o ano novo com a família na Austrália. Tem saudades do país? “Às vezes penso na Austrália”, diz. “Mas estou demasiado ocupada a desfrutar a minha vida no presente”.



Três desejos para 2019 Saúde. Sucesso para o museu. Que o Brexit não vá em frente.



