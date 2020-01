“O Padre Belmiro, um dos fundadores do jornal Contacto, sabia que eu tanto dominava o português como o luxemburguês e convidou-me para vir para aqui. Durante três anos fiz sozinha o jornal inteiro, quando este era mensal – entrevistava, escrevia, corrigia e paginava. Era uma loucura", conta Manuela Geraldes.

A arte de se saber reinventar

Ricardo J. RODRIGUES "O Padre Belmiro, um dos fundadores do jornal Contacto, sabia que eu tanto dominava o português como o luxemburguês e convidou-me para vir para aqui. Durante três anos fiz sozinha o jornal inteiro, quando este era mensal – entrevistava, escrevia, corrigia e paginava. Era uma loucura", conta Manuela Geraldes.

Quando alguém entra no edifício Luxemburger Wort, em Gasperich, é muito provável que dê de caras com Manuela, uma das quatro rececionistas. O seu trabalho, garante, é muito mais do que relações públicas. “Quando recebemos aqui pessoas que vêm pôr o anúncio de um funeral, ou que vêm procurar emprego, deparamo-nos muitas vezes com situações aflitivas. A arte deste trabalho é conhecer muito bem os cantos à casa, para podermos orientar quem chega, mas também ter a abertura psicológica para perceber aquilo que o nosso interlocutor precisa. E às vezes é simplesmente ouvi-los.”

Manuela gosta de pessoas, e isso explica-se pela sua história de vida. Portuguesa de Mortágua, veio aos quatro anos para o Luxemburgo. “Lembro-me de fazer a viagem de comboio sentada em cima de uma mala, assustada com toda aquela gente que emigrava. Quando cheguei, fomos para uma casa sem aquecimento, com casa de banho partilhada, e onde só se falava português.” Os primeiros anos de escola foram difíceis, mas no convívio com os colegas começou a aprender o alemão, o francês, o luxemburguês. Hoje fala quatro línguas sem mácula, e isso permite-lhe cumprir bem o ofício.

Foto: Anouk Antony

Aos 16 anos, a vida baralhou-se quando os pais decidiram voltar a Portugal. A adaptação à aldeia no interior trouxe-lhe desafios: era como se fosse outra vez estrangeira na sua terra. “Por isso fiquei sempre com esta ideia de voltar ao Grão-Ducado. Depois dos anos de integração, esta tinha-se tornado a minha terra.” Aproveitou a estadia para se lançar aos estudos. Devoradora de livros, pensou ir estudar turismo, mas acabou por entrar em Literatura em Viseu. “Nunca acabei o curso porque aos 23 anos chegou a oportunidade de voltar ao Luxemburgo. E não hesitei, vim logo.”

Estava no final dos anos 1980. Portugal acabara de entrar na União Europeia, pensou que podiam precisar de tradutores em Kirchberg. Mas seria o convite de um antigo professor que lhe marcaria a vida.

“O Padre Belmiro, um dos fundadores do jornal Contacto, sabia que eu tanto dominava o português como o luxemburguês e convidou-me para vir para aqui. Durante três anos fiz sozinha o jornal inteiro, quando este era mensal – entrevistava, escrevia, corrigia e paginava. Era uma loucura.” Saiu durante seis anos para o escritório de uma empresa grossista, mas depois voltou àquilo que se tinha tornado uma paixão – o mundo dos jornais. A partir de 2002 começou a tratar dos anúncios em português, depois também noutras línguas, e em 2015, quando a empresa foi remodelada, acumulou esse cargo com a receção.

Manuela recebe também os pedidos e os cancelamentos das assinaturas – e sabe que nos últimos anos os jornais estão a viver uma crise sem precedentes. “Precisamos de captar os leitores mais jovens”, diz, “e talvez a melhor maneira de fazer isso seja apostar nos jornalistas jovens, dar-lhes boas condições de trabalho e oportunidade de desenvolverem as suas ideias. É esse o meu desejo para 2020.”