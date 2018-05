9% dos trabalhadores têm contrato a termo no Luxemburgo

No Luxemburgo, 9% dos trabalhadores entre os 15 e os 64 anos tinham um contrato a termo certo no ano passado. Esta é a décima taxa mais baixa entre os países da União Europeia (UE) e fica muito abaixo da média, que é de 14,3%.

No Luxemburgo, 9% dos trabalhadores entre os 15 e os 64 anos tinham um contrato a termo certo no ano passado. Esta é a décima taxa mais baixa entre os países da União Europeia (UE) e fica muito abaixo da média, que é de 14,3%.

De acordo com os dados do Eurostat, os contratos temporários são mais comuns entre as mulheres - com uma percentagem de 9,3% - do que entre os homens, em que a fatia de trabalhadores com contrato a termo no Luxemburgo era de 8,7%.

É entre os jovens entre os 15 e os 24 anos que os contratos a termo são mais comuns. A tendência é transversal em todos os países europeus. No Grão-Ducado esta taxa chega aos 40%.

O cenário é muito pior em Portugal, em que mais de um em cada cinco trabalhadores - o que equivale a 22% - tem contrato a termo certo. Aquele tipo de vínculo laboral atinge quase os 66% dos jovens entre os 15 e os 24 anos.

Acima de Portugal, só Espanha e a Polónia apresentam mais contratos a termo. A Roménia, Lituânia e Letónia são os que menos contratos temporários têm.