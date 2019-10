Em 2018, 600 milhões foram consumidos no Grão-Ducado, o que significa 132 toneladas de beatas. Destas, dois terços acabam no meio ambiente, a polui-lo.

80% dos cigarros são comprados por não residentes no Luxemburgo

Em 2018, 600 milhões foram consumidos no Grão-Ducado, o que significa 132 toneladas de beatas. Destas, dois terços acabam no meio ambiente, a polui-lo.

No Luxemburgo, foram vendidos três biliões de cigarros em 2018, e destes apenas 600 milhões, ou seja, 20% foram comprados por residentes. Os restantes, ou seja, 2,4 biliões, foram adquiridos por pessoas que não residem no país, mas que aqui compram o tabaco pois os preços são mais baratos do que nos países vizinhos.



Os dados foram revelados pelo Ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg para responder à questão parlamentar de Sven Clement, do Partido Pirata, segundo a RTL.

Fonte de poluição

Estes 600 milhões produziram 132 toneladas de beatas e, dois terços destas foram apagadas no exterior, calcula a ministra, poluindo o ambiente. E Dieschbourg lembrou que cada cigarro contém cerca de quatro mil químicos, poluentes.