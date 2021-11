Se olharmos para os internamentos durante a semana passada, 34 pessoas foram hospitalizadas. Destes, 27 não tinham sido vacinadas, ou seja, cerca de 79%.

Relatório semanal

79% dos internados por covid-19 não foram vacinados

Segundo o relatório semanal do Governo publicado esta quarta-feira, 3, na semana de 25 a 31 de outubro, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 aumentou 14%, 981 para 1.118 casos.

Entre as novas infeções, a taxa de incidência de pessoas não vacinadas é de 258,76 por 100.000 habitantes, em comparação com 123,26 por 100.000 habitantes que têm a vacinação completa.

Fim dos autotestes para aumentar taxa de vacinação O Luxemburgo não obriga à vacinação, mas à despistagem da covid-19.

Se olharmos para os internamentos durante este período, 34 pessoas foram hospitalizadas. Destes, 27 não tinham sido vacinados, ou seja, cerca de 79%. Em concreto, 18 dos 24 pacientes internados em enfermaria não foram vacinados. Já nos cuidados intensivos, este rácio é quase total, com 9 dos 10 pacientes em cuidados intensivos sem apresentarem vacina contra o vírus.

A idade média das pessoas infetadas no Grão-Ducado aumentou de 33,8 para 35,2 anos. De 25 a 31 de outubro, registaram-se quatro óbitos por causa da covid-19, com idade média os 73 anos.

A maior taxa de incidência é observada na faixa etária de 0 a 14 anos, com 268 casos por 100.000 habitantes. A menor taxa de incidência é registrada na faixa etária de 75 anos ou mais. Em comparação com os dados do relatório anterior, a taxa de incidência aumentou em todas as faixas etárias, exceto entre 15-29 anos (-9%). O maior aumento é registado entre as pessoas com 75 anos ou mais (+ 54%), seguido das pessoas com 30-44 anos (+ 27%).

"O Luxemburgo já está na quarta vaga da pandemia" Paulette Lenert confirmou esta quarta-feria que o Grão-Ducado já entrou numa quarta vaga da pandemia de covid-19. A situação é idêntica à registada no final do mês de outubro de 2020, com o número de internamentos a subir.

O ambiente familiar continua a ser a maior fonte de contaminação, (31,2%), seguido de educação (14,3%), lazer (7,0%) e trabalho (6,9%).













