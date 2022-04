75 anos de uma história que se repete

Na secção “Un Certain Regard” o Luxemburgo tem um filme: «Corsage» de Marie Kreutzer, com Vicky Krieps como protagonista.

Acordei cedinho, tomei o pequeno-almoço, e sentei-me em frente ao computador. Hoje não era para mais uma reunião em Teams ou Zoom mas para ver a apresentação dos filmes em competição e do cartaz oficial do festival de cinema de Cannes. Esta edição é importante por duas razões: é a 75ª e trata-se do regresso às salas sem restrições do festival no bendito mês de maio, depois de uma edição em julho, em 2021.



E quando começa a apresentação das obras selecionadas, começa a alegria: Cronenberg, Serebrennikov, Gray, Skolimowski, Mungiu... que prazer! Mas depois instala-se a desilusão habitual: Não há nomes novos? Nomes diferentes? Comecei a contar: como sempre quase só há repetentes.

Do cinema português temos de ir procurar entre as curtas metragens, onde “Ice Merchants”, do jovem realizador João Gonzalez, terá a sua estreia mundial. A curta do jovem do Porto vai integrar a Semana da Crítica do festival. “Ice Merchants” é uma das dez curtas-metragens em competição nesta secção do festival francês, sendo o primeiro filme português de animação a integrar a seleção.

Mas é graças ao enorme cineasta canadiano David Cronenberg e o seu “Crimes of the Future”, que teremos um toque português na competição através do ator luso-guineense Welket Bungué, que faz parte do elenco ao lado de Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart.

O alinhamento da competição pela Palma inclui os novos filmes dos realizadores Claire Denis, Arnaud Desplechin, Hirokazu Kore-eda, Kelly Reichardt, Park Chan-wook, Cristian Mungiu, Jerzy Skolimowski, Valeria Bruni Tedeschi, Ali Abbasi, Lukas Dhont, Ruben Ostlund, Mario Martone, Tarik Saleh e Saeed Roustaee.

Na secção “Un Certain Regard” estarão 15 filmes, entre os quais oito primeiras obras, como “Les Pires”, de Lise Akoka e Romane Gueret, e “Metronom”, de Alexandru Belc, aos quais se juntam “Domingo y la niebla”, segundo filme de Ariel Escalante Meza, e um filme, ainda sem título, de Gina Gammell e Riley Keough, neta de Elvis Presley.

E depois teremos na Croisette a presença já anunciada de Tom Cruise para uma homenagem e para apresentar “Top Gun: Maverick”, além do aguardado filme biográfico “Elvis”, de Baz Luhrmann.

Serão apresentados fora de competição “Z (Comme Z)”, de Michel Hazanavicius, que será o filme de abertura; “Novembre”, de Cédric Jimenez; “Three Thousand Years Of Longing”, de George Miller; e “Mascarade”, de Nicolas Bedos.

O filme de Hazanavicius já causou polémica por causa do seu título. Apesar de o Z se referir a zombies, o contexto atual faz naturalmente pensar nos tanques russos na Ucrânia. E por falar no malogrado país, uma das secções especiais do festival inclui “The natural history of destruction”, nova obra do realizador ucraniano Sergei Loznitsa que aborda a história recente da Europa no século XX, em particular no pós-Segunda Guerra Mundial.

A programação de 49 filmes de várias secções foi revelada esta quinta-feira numa sala de cinema em Paris pelo delegado-geral do certame, Thiérry Fremaux, com o presidente Pierre Lescure, que passará o testemunho em julho à executiva alemã Iris Knobloch, eleita em março, a primeira mulher a consegui-lo na história do festival de cinema mais importante do mundo.

Na secção “Un Certain Regard” o Luxemburgo tem um filme: «Corsage» de Marie Kreutzer, uma coprodução com a Samsa Film com Vicky Krieps como protagonista.

Entretanto foi anunciado que o novo filme do realizador português João Pedro Rodrigues, “Fogo Fátuo”, vai integrar a Quinzena dos Realizadores de Cannes, um dos mais prestigiados eventos paralelos do festival. Que alívio!

