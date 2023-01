Conheça a história do Luxemburgo e da Europa através de sete locais históricos.

Luxemburgo 8 min.

Lazer

7 passeios históricos para o fim de semana

Conheça a história do Luxemburgo e da Europa através de sete locais históricos.

As baixas temperaturas não devem impedir de ir dar um passeio fora este fim-de-semana. Uma visita a um museu ou um local histórico são também boas sugestões.

A redação reuniu algumas ideias para si:

1) Nas pegadas de Carlos Magno (j-ps)

Ao pé do Helpersberg em Helperknapp existe uma fonte que se diz ter propriedades curativas. Diz-se que Carlos Magno foi aqui curado de uma doença ocular. No entanto, não foi o primeiro a visitar o local. Os restos de um local de repouso da Idade da Pedra datado de 8.000 anos atrás foram encontrados. Numerosos vestígios romanos são também conhecidos no Helperknapp, incluindo uma pedra de quatro deuses. Há relatos de que a deusa egípcia Ísis também foi ali adorada, mas o altar desapareceu com o tempo.

Foto de arquivo: Marc Wilwert

Segundo a lenda, São Willibrord também baptizou os primeiros cristãos em Helpert no século VI. Na Idade Média, realizava-se aqui um mercado inter-regional, mas este perdeu a sua importância com o tempo. Hoje, o Monte Salutis é muito mais calmo. O local convida-o a dar um passeio a pé. A água ainda corre da nascente, e um pouco mais à frente há uma pequena capela.

2) Conheça a história europeia de perto (if)

Schengen é provavelmente o lugar mais conhecido no Luxemburgo, e não apenas para os seus habitantes e transfronteiriços. E não só devido aos seus finos vinhos Moselle, à sua localização pitoresca ou aos seus famosos visitantes como Victor Hugo. Pois aqui "a alma europeia floresce", como uma vez escreveu o antigo Ministro da Cultura Octavie Modert.

A 14 de junho de 1985, o acordo de Schengen foi assinado no navio "MS Princesse Marie-Astrid". Foto de arquivo

Há mais de 30 anos, foram aqui lançadas as bases de uma Europa sem fronteiras quando, em 1985, a bordo da "MS Princess Marie-Astrid", foi assinado o Acordo de Schengen para a livre circulação de pessoas entre os países do Benelux, Alemanha e França. Desde então, a aldeia do vinho tem sido considerada o berço da Europa sem fronteiras e turistas de todo o mundo visitam este lugar simbólico. A história deste acordo histórico pode ser seguida de uma forma divertida e interactiva no Museu Schengen.

A exposição de 200 metros quadrados em três línguas mostra o que a abolição dos controlos nas fronteiras internas significa para a integração europeia.

Em 200 metros quadrados, a exposição retrata em três línguas a história da integração europeia. Foto: Volker Bingenheimer

Vale a pena ver a colecção de bonés dos serviços aduaneiros dos países Schengen. Um prazer especial para crianças: podem imprimir um passaporte Schengen com o seu nome e fotografia.

O Museu da Europa, com o seu café adjacente, está aberto diariamente das 10h às 17h durante o período de Inverno. A entrada é gratuita.

3) Um passeio pelo património do Luxemburgo (dat)

Desde 1994, as antigas fortificações e a cidade velha do Luxemburgo estão listadas como Património Mundial da UNESCO. E há um percurso pedestre que cobre os pontos turísticos. Esta rota dura duas horas e começa no Place de la Constitution - mas pode, evidentemente, ser iniciada a partir de qualquer outro ponto.

Depois da Corniche, podemos ver a vinha da capital. Foto: Chris Karaba

Após o início, dirigimo-nos para o vale Petrusse. A rota conduz então ao longo da Corniche, que provavelmente oferece a melhor vista da capital, em direcção às casematas Bock e à cidade velha. Aí, o caminho percorre becos sinuosos, passando pelo mercado de peixe e passando pela Praça Clairefontaine no centro. Para além dos pontos de interesse na própria rota, há também muitos pontos de atracção interessantes fora da rota. Uma visita ao museu da natureza, por exemplo, pode proporcionar algum entretenimento. Outra atracção é a Klouschtergaart, a vinha da capital, que pode ser vista do topo da cornija até à abadia de Neimünster.

4) A arte de vários séculos em Echternach

Capitel românico na basílica de Echternach. Foto: Marc Thill

(vb) - Na Basílica de Echternach pode ver e experimentar a história com mais de mil anos deste espaço em muitos lugares. As suas origens remontam ao ano 706, quando S. Willibrord mandou construir aqui uma igreja. Duas mesas de leitura foram preservadas a partir dessa altura, e podem ser vistos os seus moldes na basílica. Além disso, existem capitéis românicos artisticamente decorados, um altar e pinturas do início do período barroco. A cripta com os seus frescos do século XI, a primavera de Willibrord e o monumento funerário do santo nacional luxemburguês também merecem uma visita. Ao lado da basílica encontra-se um centro de visitantes para a procissão de dança, que foi declarado Património Mundial da UNESCO em 2010. A basílica pode ser visitada aos sábados das 8h00 às 18h00 e aos domingos das 13h00 às 18h00. O centro de visitantes está aberto aos sábados e domingos das 14h às 16h.

5) Obter uma visão aérea de Belval (GlS)

Provavelmente não há melhor maneira de mergulhar na história industrial do país da Terra Vermelha do que visitar Belval. Para além dos modernos edifícios residenciais, o Rockhal e o campus universitário, muitos legados da indústria do aço foram preservados, incluindo os dois altos-fornos históricos. Um deles, o alto-forno A, pode mesmo ser visitado.

Foto: Anouk Antony

Este gigante do aço, visível de longe, pode ser visitado todos os dias entre as 10h e as 19h. O preço é de cinco euros. Os visitantes podem subir a uma altura de 40 metros e desfrutar de uma vista deslumbrante do distrito de Belval e mais além.

6) Um trilho memorial interactivo contra o esquecimento (nas)

65 silhuetas em tamanho real que são 65 destinos individuais de testemunhas da época. Entre eles encontram-se crianças luxemburguesas e os seus pais que temiam pelas suas vidas, soldados alemães que tiveram de abandonar as suas famílias e ir para a guerra ou IGs americanos que rezaram pelos seus camaradas caídos e pela sua própria sobrevivência. Detalhes comoventes que são vividamente recordados no trilho memorial no local histórico Schumannseck.

Um pouco de história: durante a Batalha das Ardennes, a 27 de Dezembro de 1944, em temperaturas abaixo de zero e neve, teve lugar a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. 4.000 soldados e civis perderam as suas vidas num curto espaço de tempo na região. Para manter viva a memória dos soldados caídos e o sofrimento da população civil, a Associação Memorial da Libertação Nacional comprometeu-se a erguer o monumento no Schumannseck e o caminho memorial correspondente - desde 1994, eles têm sido considerados como um lugar de reconciliação. O ano passado, o caminho foi completamente redesenhado. O ponto de partida é o memorial na junção Schumannseck na N15 entre Ettelbruck e Bastogne. Há um parque de estacionamento a cerca de 100 metros da entrada do local. Ao longo do percurso de 2,8 quilómetros de comprimento - o curto-circuito tem 1,2 quilómetros de comprimento - há vestígios que ainda hoje são visíveis, tais como trincheiras e funis de bombas, que foram integrados no projecto.

O aspeto pedagógico é um elemento essencial deste percurso de 2,8 quilómetros. Foto: Caroline Martin

Pelo caminho, o visitante encontra as 65 silhuetas em tamanho real que foram criadas com base em fotografias originais da época da batalha. Ao mesmo tempo, foram reconstruídos alojamentos militares na floresta, alguns deles em antigas pedreiras de quartzito, que ilustram as condições em que os soldados viveram durante os combates. Vários temas são destacados: a história da Batalha das Ardennes, as razões pelas quais o Schumannseck foi um local estratégico, as consequências do conflito para a população e os soldados, e o seu impacto nas florestas. O passeio é complementado por painéis trilingues e quadros explicativos que ilustram a história. Ao longo do percurso, o visitante tem acesso, através de códigos QR, a mais de 100 testemunhos do período de guerra, incluindo extratos de som, vídeos e fotografias de arquivo.

7) Pedras da memória em Esch/Alzette

O Museu Nacional da Resistência e Direitos Humanos (MNR) oferece uma visita áudio sobre o tema "Stolpersteine in Esch-Alzette", particularmente recomendada por ocasião do 78º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. A partida para as doze estações é do MNR. Para além de uma introdução e explicação das pedras de memória, as estações estão localizadas em dez locais em Esch/Alzette, onde o artista Gunter Demnig colocou as pedras com os nomes das vítimas do nazismo em frente das suas últimas casas. Duas estações honram indivíduos, as outras famílias inteiras. Ao longo do percurso, há 27 placas memoriais que, com excepção de uma, prestam homenagem aos judeus assassinados durante o período nazi, 13 dos quais no campo de concentração de Auschwitz.

Estas três pedras prestam homenagem à família Freymann, que vivia numa casa no cruzamento da rue Alzette com a rue Dicks e que foi deportada para Auschwitz em 1942. Foto: Tania Feller/LW-Archiv

O passeio tem quase três quilómetros de comprimento e demora cerca de uma hora. O guia áudio está disponível na aplicação izi.TRAVEL Audio Tours. Também é possível visualizar o guia no browser.

Este artigo foi publicado originalmente no site do Luxemburger Wort







