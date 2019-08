Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje a polícia encontrou mais de 20 automobilistas com excesso de álcool.

679 condutores sopraram no balão e 21 foram multados

A polícia do Grão-Ducado realizou várias operações nas estradas do país tendo mandado parar 679 motoristas, na noite de sexta-feira para este sábado.

Do total dos condutores que sopraram o balão e mostraram os documentos, 22 acusaram excesso de álcool no sangue, 17 a norte e cinco na cidade do Luxemburgo e em Fentange. Um outro condutor estava sob o efeito de estupefacientes, indica o relatório da polícia.

Resultado: Foram apreendidas três cartas de condução no local e passadas 21 multas e advertências tributadas.

A grande maioria dos condutores foram mandados parar nas operações nas estradas decorreram a norte, entre as 22h00 e as 02h00 da manhã, em Buderscheid, Heiderscheid e Ettelbruck ao longo da N15.

Do total, 159 motoristas sopraram o balão na cidade do Luxemburgo e em Fentange, entre as 23h15 e as 3h30 de sábado.