5G chega ao Luxemburgo já na próxima semana

Inicialmente a rede, disponibilizada pela Tango, abrange apenas a cidade do Luxemburgo. Chega em 2021 ao resto do país.

A partir da próxima semana, sexta-feira, 23 de outubro, todos os clientes da Tango terão acesso à rede 5G.

Inicialmente a nova rede móvel só vai estar disponível na capital e só depois será implantada "nas cidades mais importantes do sul do Luxemburgo e no resto do país", logo no arranque no próximo ano. Num comunicado enviado às redações, a Tango diz-se, de resto, determinada a "cobrir rapidamente as maiores áreas populacionais".

Mais rápido, o novo serviço não tem qualquer custo acrescido para os assinantes da Tango, "estando o acesso à rede diretamente incluído na sua atual assinatura móvel". Para assegurar que tem acesso à 5G basta ter um smarphone com essa opção.

Passar de 4G para 5G permitirá descarregar até dez vezes mais rápido (1Gbit/s), "conteúdo de qualidade em tempo recorde, desfrutar de streaming em qualidade 4K ou beneficiar de uma qualidade de navegação inigualável, quase instantânea", promete o operador.

