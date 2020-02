A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial está a tratar de 58 queixas contra o líder do Chega, na sequência de uma publicação no Facebook em que este se refere a Joacine Katar Moreira.

58 queixas contra André Ventura por ter dito que Joacine podia "ser devolvida ao seu país de origem"

Em janeiro passado, o deputado André Ventura pulicou no Facebook a sua opinião sobre uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado 2020 do Livre em que se propunha a devolução dos bens culturais das ex-colónias presentes em museus aos países de origem.

Na publicação, usou Joacine Katar Moreira como 'exemplo'. “Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo para todos… inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!”, escreveu.



O Livre chegou a emitir um comunicado em que reagiu àquilo que considera serem “contínuos ataques de caráter e referências de índole racista” que “têm como alvo” a deputada. “O Livre não pode deixar de repudiar veementemente esses ataques e o uso de uma linguagem depreciativa e difamatória, que perpetua estigmas racistas e sexistas na sociedade portuguesa”, pode lêr-se.



Rosa Monteiro, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, avançou esta segunda-feira, 17, em entrevista ao Observador que foram apresentadas cerca de 58 queixas à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) com respeito à publicação.



Sobre uma possível condenação formal ou outro efeito prático mais visível, Rose preferiu explicar apenas os procedimentos: “Abrindo-se o processo de contraordenação, são apurados os factos e é apresentada uma proposta de decisão à comissão permanente da CICDR. A deliberação será tomada em consonância com a proposta de deliberação que é apresentada pelos juristas da comissão”.