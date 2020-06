Luxemburgo não contabiliza qualquer vítima mortal associada à pandemia pela quarta semana consecutiva.

52 infeções ativas de covid-19 no Luxemburgo

Susy MARTINS

Nas últimas 24 horas foi registado no Luxemburgo apenas um novo caso positivo de covid-19, totalizando agora 4.121 infetados desde o início da pandemia.

Quanto ao número de vítimas mortais associadas ao coronavírus, mantém-se inalterado, nos 110, pela quarta semana consecutiva, enquanto o número de pessoas curadas é de 3.959.

Feitas as contas, e de acordo com o balanço desta tarde, 96 % do total de infetados foram curados e 2,6% morreram.

Já os casos ainda ativos são 52, incluindo duas pessoas internadas nos cuidados intensivos e 16 internados em estado moderado.

Ainda de acordo com o balanço das autoridades de saúde, 950 pessoas já tiveram alta hospitalar e já foram realizados mais de 149.300 testes, sendo que nas últimas 24 horas foram feitos 1.354 testes.



