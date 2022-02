Notou-se uma ligeira diminuição do número de infetados em ambiente escolar.

Relatório semanal

51 surtos ativos nas escolas do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Nas últimas semanas, a rápida propagação da variante Omicron afetou o funcionamento das escolas do Luxemburgo e ainda se registam vários surtos de infeções de covid-19 em ambiente escolar.

De acordo com o mais recente relatório semanal, 51 turmas foram afetadas pelo cenário 4, considerado o mais grave, com mais de cinco casos positivos por classe. Na semana anterior, tinham sido contabilizados 68. Os surtos dividem-se por 31 escolas básicas e 9 escolas secundárias.

Covid-19 fez sete vítimas mortais no Grão-Ducado na semana passada Na última semana, o número de novas infeções de covid-19 desceu ligeiramente, mas os internamentos aumentaram.

Durante a semana de 24 a 30 de janeiro de 2022, registaram-se 6.584 casos positivos nas escolas: 4.141 no ensino básico e 2.443 no ensino secundário, uma redução em relação aos 7.417 registados na semana precedente. Ainda assim, é um número significativo e quase metade do total das 14.918 infeções contabilizados durante essa semana.

A maior taxa de incidência foi registada entre 0-14 anos (6.074 casos por 100.000 habitantes).





