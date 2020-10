As ajudas diretas correspondem a 4 milhões de euros em subvenções e um milhão investido na campanha de vouchers comerciais

5,8 milhões de euros de ajuda aos comércios da capital

Susy MARTINS

A autarquia da cidade do Luxemburgo já desembolsou 5,8 milhões de euros em ajudas diretas e indiretas para relançar o consumo na capital e permitir às lojas sobreviver a esta crise sanitária e económica. Estes dados foram revelados pelo vereador do partido cristão social (CSV) Serge Wilmes, no tradicional City Breakfast, e publicados pelo Wort.

As ajudas diretas correspondem a 4 milhões de euros em subvenções e um milhão investido na campanha de vouchers comerciais. As pessoas podem levantar esses vales até ao final do mês de outubro, no edifício do Cercle Cité, sendo que a autarquia acrescenta uma percentagem do valor total.

A ajuda indireta foi de 872 mil euros. Trata-se de serviços prestados pela cidade do Luxemburgo e que não foram faturados, como por exemplo, a taxa dos caixotes de lixo ou ainda a dispensa de pagamento de rendas a 27 lojas.



