5.000 máscaras distribuídas aos sem-abrigo no Luxemburgo

Redação Corinne Cahen, ministra da Integração, adiantou em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Sven Clement, do partido dos Piratas, que "os escoteiros luxemburgueses forneceram 5.000 máscaras às associações que se ocupam dos sem-abrigo."

As máscaras serão depois distribuídas pelas várias estruturas que cuidam dos sem-abrigo, assim como ao serviço Streetwork que também as fornece aos sem-abrigo que não integram qualquer associação.



"É importante que as pessoas mudem as máscaras pelo menos durante a acção invernal, prolongada até 31 de Maio. As já utilizadas devem ser recolhidas e lavadas de forma profissional", sublinhou a ministra, revelando ainda que 10 sem-abrigo "acusaram positivo" no teste à Covid-19.

"Os que têm sintomas são imediatamente isolados. Se o teste for positivo, são tratados pela Cruz Vermelha numa estrutura especialmente concebida para o efeito e os que apresentarem sintomas graves são internados numa clínica", concluiu Corinne Cahen.

Para todos os outros problemas de saúde, os sem-abrigo podem dirigir-se ao gabinete dos Médicos do Mundo.

