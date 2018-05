Poucas semanas depois do escândalo Facebook – Cambridge Analytica, que envolveu transmissão de dados de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social de Mark Zuckerberg para aquela empresa britânica, o TNS Ilres fez uma sondagem sobre as repercussões que esse caso teve junto dos residentes no Luxemburgo.

48% dos residentes preocupados com partilha abusiva de dados

Henrique DE BURGO O novo regulamento de proteção de dados pessoais entrou em vigor na União Europeia, na sexta-feira. No Luxemburgo, o instituto TNS Ilres publicou, um dia antes, uma sondagem sobre a partilha abusiva de dados.

Poucas semanas depois do escândalo Facebook – Cambridge Analytica, que envolveu transmissão de dados de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social de Mark Zuckerberg para aquela empresa britânica, o TNS Ilres fez uma sondagem sobre as repercussões que esse caso teve junto dos residentes no Luxemburgo.

Questionados sobre se estão preocupados com eventual uso abusivo dos dados pessoais na internet, 7 em cada 10 residentes mostraram-se inquietos. Em termos percentuais, 48% dos inquiridos responderam estar “preocupados” e 22% disseram-se “muito preocupados”.

Das 522 pessoas sondadas, 25% responderam não ter grandes preocupações, enquanto 4% afirmaram mesmo não ter “nenhuma preocupação”. Em média, os jovens entre 16 e 24 anos são os menos preocupados.

Quanto ao impacto dos mais recentes escândalos sobre os hábitos pessoais de transmissão de dados online, quase metade dos inquiridos (48%) assinalaram que teve “um grande impacto”. Entre a outra metade, 42% dizem que não teve grande impacto e 10% ripostam que a influência foi nula.

A terceira e última questão do TNS Ilres é sobre a possibilidade de supressão das contas das redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, entre outras plataformas. “Pensa suprimir uma ou várias contas de redes sociais depois dos últimos escândalos?”

Aqui, apenas um quarto da população residente mostrou vontade de dar baixa a uma ou várias contas. Sete por cento responderam que vão fazê-lo e 18% indicaram que “provavelmente” irão suprimir contas.

Apesar da “inquietude constatada”, seis em cada dez residentes não preveem recorrer a esta medida.

Multas até 20 milhões de euros

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), desde 25 de maio, os organismos que armazenam, transmitem e tratam dados pessoais vão estar sujeitos a regras mais estritas.

O novo regulamento prevê multas até 20 milhões de euros para grandes empresas que não respeitarem a lei. Se o caso Cambridge Analytica, que afetou 2.645 pessoas no Grão-Ducado e 2,7 milhões de europeus, tivesse lugar depois de 25 de maio, uma empresa com a dimensão do Facebook teria de pagar “milhares de milhões de euros”, disse à Lusa o deputado Carlos Coelho, da Comissão de Proteção dos Consumidores do Parlamento Europeu.

Outra das mudanças diz respeito ao reforço da diretiva europeia de 1995, que está na base da lei luxemburguesa sobre a proteção de dados, de 2 de agosto de 2002: os dados pertencem ao indivíduo, que decide se os cede ou não a terceiros.

No Luxemburgo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) vai poder, pela primeira vez, levar a cabo fiscalizações às empresas que desejar e não ficar à espera de queixas para poder reagir. Os lesados podem ainda apresentar queixa junto da CNPD.