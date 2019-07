25 de julho de 2019 fica para a histórica do Grão-Ducado como sendo o dia mais quente de sempre. Foram registados 40,8 graus esta quinta-feira em Steinsel, no centro do país.

40,8°C. Novo recorde de temperatura no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS 25 de julho de 2019 fica para a histórica do Grão-Ducado como sendo o dia mais quente de sempre. Foram registados 40,8 graus esta quinta-feira em Steinsel, no centro do país.

Segundo a estação meteorológica da Administração dos Serviços Técnicos da Agricultura, esta foi a temperatura mais alta registada no Luxemburgo, desde que há registos, ou seja há 181 anos.

Até à data, o recorde de temperatura mais elevada, com 40,5 graus, tinha sido em 8 de agosto de 2003, em Remich. Esse recorde foi então ontem batido tanto em Steinsel, com 40,8 graus, como em Remich, com 40,6 graus.

O Luxemburgo não foi o único país da Europa a bater recordes de temperaturas máximas. Na Alemanha registaram 41,5 graus, na Bélgica 40,6 graus, e em França os termómetros chegaram aos 42,6 graus na capital. Temperaturas nunca antes registadas.

Esta vaga de calor é a segunda na Europa ocidental em menos de um mês.

Depois do alerta vermelho desta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Meteolux) baixou hoje o aviso para laranja, apontado 35 graus de temperatura máxima. O Meteolux não exclui a possibilidade de ocorrência de aguaceiros de fraca intensidade, acompanhados de trovoada, durante a tarde.

As temperaturas vão baixar a partir de sábado. As máximas deverão oscilar entre os 23 e os 25 graus, e as mínimas entre os 16 e os 18 graus. O Meteolux prevê também aguaceiros e trovoada para o dia de amanhã.

No domingo, aponta-se para boas abertas, com nova queda das temperaturas, variando entre os 12 e os 21 graus.