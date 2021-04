Recolher obrigatório continua a ser a medida onde se registam mais infrações.

360 pessoas multadas por desrespeito à 'lei covid' no Luxemburgo

Sem surpresas, a grande maioria das violações às medidas sanitárias de combate à pandemia decretadas pelo Governo continua a ser o recolher obrigatório. Só nas últimas duas semanas, foram passadas 270 multas a residentes que circulavam na via pública sem razão válida, entre as 23h e as 6h da manhã.

O relatório da polícia sobre a fiscalização ao cumprimento das regras anti-covid, publicado esta terça-feira, dá conta de um total de 360 multas nos últimos quinze dias, das quais 75% estão assim relacionadas com o recolher obrigatório. Entre as restantes infrações, as autoridades destacam o desrespeito pelas regras dos ajuntamentos, tanto em casa como nos comércios, que resultou em 27 pessoas multadas.



Para os ajuntamentos na via pública, nos grupos entre quatro a dez pessoas é obrigatório o uso de máscara e o respeito pelo distanciamento físico de dois metros. Em casa só se pode receber duas pessoas no máximo e têm de ser do mesmo agregado familiar.Nas reuniões até 100 pessoas, para além da máscara e do distanciamento físico, é necessário assegurar lugares sentados. Os ajuntamentos com mais de 100 pessoas estão proibidos.

Regras nas esplanadas

Desde 7 de abril, que, além do serviço de take away e entrega ao domicílio, os cafés, bares e restaurantes podem funcionar em serviço de esplanada. Estes espaços só podem abrir entre as 6h e as 18h. O jantar, por enquanto, fica de fora. Só são permitidas duas pessoas por mesa (exceto se forem do mesmo agregado familiar). As mesas têm de ter 1,5 metros de distância entre si. O uso da máscara é obrigatório para clientes e funcionários, exceto quando os clientes estão sentados. As multas previstas para as infrações a estas regras situam-se entre os 500 e os 1.000 euros.

Já nos estabelecimentos comerciais só pode haver um cliente por cada 10 metros quadrados. Se a superfície tiver menos de 20 metros quadrados só serão permitidos dois clientes no máximo ao mesmo tempo. A juntar a isto, os grandes centros comerciais, com 400 metros quadrados ou mais, têm de dispor de um protocolo sanitário aprovado pela Direção da Saúde. O consumo de bebidas ou de comida dentro destes espaços continua também a estar proibido.



Máscara dentro do carro obrigatória em alguns casos

Ainda segundo a 'lei covid', o uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos fechados, como lojas, supermercados e transportes públicos. A medida é válida para os ajuntamentos de mais de quatro pessoas e ainda para ocupantes em carros privados que não pertençam ao mesmo agregado familiar. A infração a esta última é sancionada com uma multa de 300 euros.

