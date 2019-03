Mais de 35.000 pessoas terão passado este fim de semana pelo Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, na LuxExpo, em Kirchberg.

36ª edição do Festival das Migrações bateu recordes

Mais de 35.000 pessoas terão passado este fim de semana pelo Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, na LuxExpo, em Kirchberg.

O balanço provisório da 36ª edição foi divulgado à Rádio Latina pelo vice-presidente do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE).

No final do certame, ontem à noite, Furio Berardi disse que o número de visitantes oscila habitualmente entre 30.000 e 35.000, mas estima que este ano terá sido batido um recorde.

Literatura, música, pintura, gastronomia e debates políticos compuseram uma vez mais o cartaz do certame, que este ano ficou marcado por apelos ao voto nas eleições sociais (12 de março) e europeias (26 de maio).

Furio Berardi fala numa das “melhores colheitas” dos últimos 36 anos.

Outro indicador de que o evento foi um sucesso diz respeito à participação dos visitantes nas diversas conferências, tanto nas sessões com os escritores, como nos debates políticos. As salas encheram, o que, na opinião de Furio Berardi, também demonstra a importância deste festival.

O Festival das Migrações, da Culturas e da Cidadania é organizado anualmente pelo CLAE. O evento do movimento associativo juntou mais de 400 ‘stands’ na LuxExpo e de acordo com Furio Berardi tem havido mais pedidos do que lugares vagos no festival.

Susy Martins e Manuela Pereira