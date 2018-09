Em resposta parlamentar, o ministro da Justiça Félix Braz confirmou que há 34 casos em tribunal por posse de pornografia infantil no Luxemburgo.

34 casos de pornografia infantil no Luxemburgo

Vanessa CASTANHEIRA

Há 34 casos de posse de pornografia infantil a decorrer e não são conhecidos casos de sexo virtual com menores, segundo a resposta do ministro Félix Braz à questão parlamentar levantada pela deputada do CSV Nancy Arendt.

A dúvida parlamentar surgiu após a polícia luxemburguesa avançar que os casos de pornografia infantil tinham aumentado em 2017, no Luxemburgo, e o ministério da Justiça e da Defesa e da Segurança Interna garantirem que não havia casos de sexo virtual com menores.



Na resposta, o ministro da Justiça Félix Braz garantiu que as autoridades luxemburguesas trabalham em conjunto com a Interpol e Europol e que não há registo de casos de cybersex. Os casos que estão sob investigação e a decorrer em tribunal são de posse de pornografia infantil.

O ministro lusodescendente ainda esclarece que por cybersex infantil entende-se o acesso a páginas em que existe um contacto em tempo real e através de câmara com menores.

Os 34 casos remetem para a posse de pornografia infantil, em que os suspeitos detêm conteúdos pornográficos (filmes ou fotografias) com menores.

O ministro sublinha que todos os casos estão em processo de investigação e que não podem ser revelados pormenores.



