Os automobilistas do Luxemburgo são os mais negativos em relação à mobilidade elétrica.

32% dos luxemburgueses não têm intenção de mudar para veículo elétrico

Os automobilistas do Luxemburgo são os mais negativos em relação à mobilidade elétrica.

De acordo com o recente relatório Mobility Monitor, da empresa internacional de gestão de frotas e "renting" LeasePlan (com sede na Holanda), 32% dos condutores no Luxemburgo dizem ter uma atitude muito negativa quanto à ideia de trocar um carro a gasolina ou gasóleo por um elétrico.

A percentagem sobe para 60, quando inquiridos se têm intenção de mudar para um carro elétrico na próxima compra.

Foto: Reuters

Já Portugal, está no extremo oposto. É o país onde os condutores têm a maior percentagem de atitude positiva em relação à mobilidade: 87%.

O inquérito, realizado em conjunto com a empresa francesa de estudos de mercado Ipsos, foi feito a quatro mil pessoas, em 16 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo ou Portugal.

Globalmente, 47% dos inquiridos respondeu que a condução elétrica melhorou favoravelmente nos últimos três anos.

Entre as principais razões apontadas para a compra de viaturas elétricas estão a baixa emissão de poluentes, um menor custo em relação aos combustíveis fósseis e menos ruído.

Já quanto às principais razões apresentadas para não se comprar um carro elétrico estão o preço destas viaturas, a escassez de postos de carregamento elétrico e a autonomia limitada.

HB