A causa da maior parte destas multas continua a ser o desrespeito pelo recolher obrigatório em vigor.

300 multas em duas semanas por violações às restrições anti-covid

Nos últimos quinze dias, as autoridades do Grão-Ducado realizaram aproximadamente 700 controlos por todo o país para garantir o cumprimento das restrições sanitárias no combate ao coronavírus.

Segundo o relatório da, 300 pessoas foram multadas. Como já vem sendo hábito, a esmagadora maioria, 80%, foram pessoas que estavam em violação do recolher obrigatório, das 23h até às 06h.

Desde 26 de dezembro que as multas por violação do horário de recolher chegam aos 300 euros.







