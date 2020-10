Piratas sugerem que todos estacionamentos irregulares sejam punidos com pinças Denver.

300 carros bloqueados desde janeiro

Entre janeiro e setembro, 301 condutores já foram obrigados a pagar a respetiva multa de estacionamento para poderem seguir viagem, depois de se terem deparado com a pinça que impede o movimento das rodas.

Excecional, a chamada pinça Denver só costuma ser usada quando o matrícula do carro tem várias matrículas por pagar ou o estacionamento irregular dura várias horas.

Agora, e sobretudo porque em 2019 quase 5 milhões de euros em multas de trânsito ficaram por regularizar, os Piratas querem bloquear todas as viaturas que incorram em infração nos passeios, ciclovias ou em estacionamentos particulares.

Para o deputado Marc Goergen a sanção teria uma dupla vantagem: não só incentivaria ao pagamento do parquímetro como seria pedagógica o suficiente dada a "perda de tempo" que implica esperar para a remoção do objeto da roda do automóvel. Assim, defende, seria "uma alternativa mais eficaz" do que uma simples multa.

Para já, no Luxemburgo apenas os agentes da Polícia Nacional estão autorizados a usar o mecanismo que os Piratas querem tornar regra para qualquer infração de estacionamento. A Polícia Municipal continua a só poder passar multas. Excepção, os funcionários aduaneiros, podem utilizar a pinça para imobilizar veículos pesados de mais de 7,5 toneladas.

Em todos os casos, uma vez instalado o casco, o proprietário deve comunicar a infração no prazo de 30 dias. Caso contrário o veículo pode ser colocado à venda em leilão público ou ser depositado na sucata.

