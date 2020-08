Desde maio foram, assim, realizados cerca de 30 mil testes no aeroporto, o que equivale a 450 por dia e três mil por semana.

30 mil testes à covid-19 realizados no Findel desde maio

Ana Patrícia CARDOSO Desde maio foram, assim, realizados cerca de 30 mil testes no aeroporto, o que equivale a 450 por dia e três mil por semana.

Em média, um em cada cinco viajantes opta por fazer um teste da covid-19 no Findel, disse o director geral do aeroporto René Steinhaus disse em entrevista à RTL. Desde maio foram, assim, realizados cerca de 30 mil testes no aeroporto, o que equivale a 450 por dia e três mil por semana.

Luxemburgo já fez mais de 700.000 testes de diagnóstico à covid-19 O Luxemburgo já ultrapassou a marca dos 700.000 testes à covid-19. Segundo o balanço, divulgado pelo Ministério da Saúde, já foram realizados no país 706.629 testes PCR para diagnosticar o novo coronavírus.

Ao aterrarem no Findel, os viajantes têm a oportunidade de ser testados logo ali, de forma gratuita, ou podem receber um voucher para se deslocarem a um laboratório depois.

Segundo Steinhaus, são testadas entre 50 e 70 pessoas por hora. No entanto, em dias com mais afluência, chegaram a ser realizados 650 testes em 24 horas, provocando atrasos nos resultados.

O diretor geral do aeroporto disse, contudo, que há falta de pessoal no Findel, apesar das "normas europeias que estão a ser rigorosamente seguidas".

Aos viajantes que optaram por se deslocar por via terrestre é aconselhado marcarem o teste PCR através do site myguichet.lu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.