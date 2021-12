A aplicação passa a ter mais opções, sendo possível optar pelo esquema 2G, 3G ou "situações de viagem".

Luxemburgo 1

Medidas anticovid-19

2G, 3G ou 'viagem'. CovidCheck tem nova versão

Ana Patrícia CARDOSO A aplicação passa a ter mais opções, sendo possível optar pelo esquema 2G, 3G ou "situações de viagem".

O Governo apresentou esta terça-feira uma versão atualizada da aplicação CovidCheck, para ir ao encontro "das novas medidas anticovid-19 anunciadas pelo Executivo na luta contra a pandemia de saúde", lê-se num comunicado do Governo enviado à comunicação social.

A partir de agora, a pessoa que estiver encarregue de verificar um certificado na aplicação CovidCheck.lu, pode escolher entre três botões, consoante a situação: 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo), o 2G (vacinado ou recuperado) e agora, a opção "viagem".

Tanto no caso do 2G ou 3G, é necessário apresentar um certificado de vacinação válido, um certificado de recuperação ou um teste covid-19 negativo válido (na opção 3G).

Se a pessoa em causa for viajar para o estrangeiro, na opção "viagem", é possível verificar, através das bandeiras dos diferentes países, se o certificado é válido ou não em cada destino, já que a aplicação está programada para incorporar as regras oficiais de entrada do país de destino. O Governo salvaguarda que a aplicação deteta as regras oficiais publicadas no portal da União Europeia.

No vídeo oficial, é possível acompanhar o tutorial sobre as novas funcionalidades.

A aplicação CovidCheck.lu está disponível na Apple Store e na Google Play Store.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.