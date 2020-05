Todos os residentes do Luxemburgo, com mais de 16 anos de idade, vão receber gratuitamente um lote de 50 máscaras de proteção. Trata-se da segunda vaga de distribuição destinada à população no âmbito do alívio das restrições de confinamento.

26 milhões de máscaras oferecidas aos residentes

Manuela PEREIRA Todos os residentes do Luxemburgo, com mais de 16 anos de idade, vão receber gratuitamente um lote de 50 máscaras de proteção. Trata-se da segunda vaga de distribuição destinada à população no âmbito do alívio das restrições de confinamento.

A primeira fase de distribuição realizou-se à margem da retoma da atividade do setor construção civil, a 20 de abril, dia em que o uso da máscara se tornou obrigatório nos transportes públicos, nos comércios e sempre que a distância social, de dois metros, não possa ser respeitada.

Agora, em vésperas da retoma da atividade do pequeno comércio, como cabeleireiros, centros de estética e stand de automóveis, na segunda-feira, dia 11 de maio, o governo vai proceder à oferta de mais material de proteção contra a disseminação do novo coronavírus, que está na origem da pandemia.

Desta vez, vão ser entregues 50 máscaras aos residentes e trabalhadores transfronteiriços, com mais de 16 anos. Na primeira vaga de distribuição, o lote de máscaras oferecido foi de cinco por trabalhador e residente.

Tal como na primeira oferta de máscaras à população, o governo vai recorrer ao Exército, à Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) e às comunas para a distribuição em massa.

O Exército encarrega-se da entrega de máscaras aos trabalhadores transfronteiriços.

No caso dos residentes, essa tarefa incumbe à CGDIS e às comunas, segundo avançou esta sexta-feira a ministra do Interior, Taina Bofferding, que esta manhã visitou o dispositivo da CGDIS, ao lado do Grão-Duque Henri.

“Os agentes da CGDIS já estão a preparar a distribuição de 26 milhões de máscaras às 102 comunas do país”, disse a governante, avançando que “o material de proteção será entregue às comunas até ao dia 15 de maio”.

No decorrer da próxima semana, o governo irá enviar uma carta aos residentes, com mais de 16 anos de idade. Essa carta servirá de ‘voucher’ para levantar o lote de 50 máscaras.

Depois dessa etapa, caberá às comunas informar os seus residentes sobre o local de entrega das máscaras.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.