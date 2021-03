Maioria das multas continua a estar relacionada com o incumprimento do recolher obrigatório.

250 pessoas multadas por violação das regras anti-covid

A polícia grã-ducal multou 250 pessoas na semana passada por incumprimento das regras covid, sendo que 60% referem-se a multas pelo incumprimento do recolher obrigatório, entre as 23h e as 6h.

Ao todo, os agentes efetuaram 360 ​fiscalizações em todo o país para garantir o cumprimento das regras contra a propagação do coronavírus. Do total, cerca de 160 fiscalizações referem-se ao recolher obrigatório, mas também casos de lotação de pessoas nas lojas e centros comerciais e outras medidas sanitárias.

Andar de carro sem máscara também pode dar multa Uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos fechados, como lojas, supermercados e transportes públicos. A medida é ainda válida para os ajuntamentos de mais de quatro pessoas.

Entre os casos reportados, depois de receber uma denúncia, a polícia encontrou sete pessoas que estavam reunidas num apartamento em Clervaux, na noite do dia 28 de fevereiro, infringindo a regra sobre os ajuntamentos nos domicílios.

Noutro caso, 15 pessoas foram multadas durante um churrasco, no dia 27 de fevereiro, junto ao lago de Esch-sur-Sûre. A polícia grã-ducal reportou ainda na semana passada 25 casos de incumprimento das normas sanitárias às autoridades competentes.



