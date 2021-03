O Ministério da Saúde deu conta deste número em resposta parlamentar, nesta terça-feira.

24 vacinações indevidas no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Desde o início da vacinação contra a covid-19 no Grão-Ducado, que começou a 28 de dezembro, 24 pessoas terão sido vacinadas indevidamente, isto é, antes da fase em que estavam inseridas. O plano de vacinação luxemburguês está dividido em seis fases, sendo que a quarta, destinada a quem tem de 64 a 69, está prestes a começar.

Este número foi avançado pelo gabinete da ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma pergunta parlamentar dos deputados do Partido Pirata, Sven Clement e Marc Goergen. Das 24 vacinações indevidas, 23 estarão no setor hospitalar e um caso no setor da prestação de serviços de assistência.

"Dependendo da gravidade dos casos detetados, a reação pode ir desde sanções internas até a apresentação de queixa ao Ministério Público", afirmou o Ministério da Saúde.

A pergunta do Partido Pirata surgiu na sequência da investigação por parte do Ministério Publico aberta em março, aos casos de vacinação indevida, nomeadamente, nos Hospitais Robert-Schuman, no grupo "Hospices civils de la ville de Luxembourg" ou no Hospital do Norte. Sven Clement escreveu na altura ao Ministério considerando esta situação "inadmissível".





