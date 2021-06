Fotos. As comemorações da Festa Nacional

As habituais comemorações da Festa Nacional tiveram lugar esta quarta-feira, a partir das 11h, junto ao Monumento Nacional da Solidariedade, no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

As habituais comemorações da Festa Nacional tiveram lugar esta quarta-feira, a partir das 11h, junto ao Monumento Nacional da Solidariedade (Kanounenhiwwel - Colina dos Canhões), no Plateau du Saint-Esprit, na capital.

Este ano e tal como no ano passado, as celebrações foram mais modestas, com menos convidados nas celebrações oficiais e sem a habitual festa nas ruas onde milhares de pessoas se costumam juntar a 23 de junho.

Entre as presenças na cerimónia oficial estiveram o Grão-Duque Henri, o primeiro-ministro Xavier Bettel, o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, e a burgomestre da capital, Lydie Polfer. O ponto alto da cerimónia foram os discursos do chefe de Estado e de Governo. Veja as fotos:

Também estiveram presentes na cerimónia membros do Conselho de Estado, do poder judicial, alguns diplomatas, o Chefe de Estado-Maior do Exército e o Diretor-geral da Polícia. Após a cerimónia oficial, e como manda a tradição, foram disparados 21 tiros de canhão em homenagem ao Grão-Duque, a partir do planalto Fetschenhaff, em Cents.



