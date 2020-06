A chegada do Grão-Duque Henri ao boulevard F. D. Roosevelt, onde fica situado o Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, está prevista para as 11h00. É lá que irá decorrer a cerimónia oficial deste 23 de Junho, feriado nacional que assinala o aniversário do chefe de Estado.

23 de Junho. Chegada do Grão-Duque ao boulevard F. D. Roosevelt prevista para as 11h

Diana ALVES A chegada do Grão-Duque Henri ao boulevard F. D. Roosevelt, onde fica situado o Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, está prevista para as 11h00. É lá que irá decorrer a cerimónia oficial deste 23 de Junho, feriado nacional que assinala o aniversário do chefe de Estado.

Este ano, as celebrações não serão abertas ao público ou à imprensa, devido à situação atual e às medidas sanitárias em vigor. Mas quem quiser acompanhar as cerimónias oficias, poderá fazê-lo através da Internet.

A transmissão em direto, no site do Governo, começa às 10h55, e terá tradução simultânea para francês e língua gestual.

Segundo o programa divulgado pelo Governo, o aniversário do Grão-Duque será assinalado com uma cerimónia junto ao monumento nacional da solidariedade luxemburguesa, o chamado Kanounenhiwwel, na cidade do Luxemburgo, juntando o chefe de Estado, membros do Governo, deputados, representantes da autarquia do Luxemburgo, do Conselho de Estado, do setor da Justiça, do Exército, da polícia e do corpo diplomático presente no Grão-Ducado.

O chefe de Estado será então recebido às 11h, no boulevard F. D. Roosevelt, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, pelo primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel, e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

O programa das festividades inclui discursos do Grão-Duque, do presidente do Parlamento e do líder do Executivo. A cerimónia terminará com a tradicional salva de 21 tiros de canhão, a partir do Fetschenhaff.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.