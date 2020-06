Este ano não há comemorações públicas, mas a Festa Nacional não vai passar em branco. A cerimónia oficial, que arranca às 11h00, no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, na capital, será transmitida no site do Governo e terá tradução simultânea para francês e língua gestual. A transmissão começa às 10h55.

23 de Junho. Cerimónia transmitida em direto com tradução para francês e língua gestual

Diana ALVES Este ano não há comemorações públicas, mas a Festa Nacional não vai passar em branco. A cerimónia oficial, que arranca às 11h00, no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, na capital, será transmitida no site do Governo e terá tradução simultânea para francês e língua gestual. A transmissão começa às 10h55.

Numa nota de imprensa, o Governo lembra que, devido à situação sanitária e às recomendações em vigor, “a participação na cerimónia oficial está reservada a um mínimo de personalidades”.

Este ano as festividades que assinalam o aniversário do Greão-Duque não contarão portanto com a presença do público ou da imprensaNote-se que a cerimónia de hoje substitui também o tradicional discurso que o primeiro-ministro e ministro de Estado costuma fazer na véspera da Festa Nacional.

As comemorações do 23 de Junho arrancam às 11h, com o Grão-Duque a ser recebido no boulevard F. D. Roosevelt pelo presidente do Parlamento, Fernand Etgen, pelo primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel, e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

O programa inclui discursos do Grão-Duque, do presidente do Parlamento e do líder do Executivo. A cerimónia terminará com a tradicional salva de 21 tiros de canhão, a partir do Fetschenhaff.



