O número de fumadores mantém-se estável desde 2013. Há 104.790 fumadores, sendo que 74.580 confessam ser consumidores diários.

21% da população do Luxemburgo é fumadora

Os dados, referentes a 2018, sobre os hábitos tabágicos no Luxemburgo foram revelados esta segunda-feira, pela Fundação Cancro, na sequência da sondagem anual realizada pelo instituto TNS/ILRES. Segundo a organização, 21% da população do Grão-Ducado é fumadora, o que corresponde a cerca de um quinto da população. O número de fumadores eleva-se a 104.790, sendo que 74.580 confessam ser consumidores diários.

Esmiuçando estas estatísticas verifica-se que a população mais jovem é a mais fumadora. Entre os 25 e os 34 anos a percentagem subiu para 27%.

A Fundação Cancro destaca igualmente o que qualifica de "triste recorde": o número de mulheres fumadoras superou o dos homens pela primeira vez, na faixa etária 18-24 anos, havendo já 30% de fumadoras contra 22% de fumadores. Este inquérito sobre os hábitos tabágicos da população foi realizado no ano passado, a 3.057 residentes com mais de 16 anos de idade.

Cerca de mil pessoas morrem anualmente no Luxemburgo na sequência do tabagismo e mais de 80 pessoas são fumadores passivos. Face a estas conclusões, a Fundação Cancro reitera a sua principal reivindicação: um aumento substancial dos preços do tabaco.