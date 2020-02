Termómetros a subir no Grão - Ducado.

2019 foi o terceiro ano mais quente no Luxemburgo

Os últimos meses têm sido mais quentes do que a média revela a a MeteoLux. Os dados publicados mostram que a última década tem sido particularmente quente no Luxemburgo. A estação meteorológica de Findel realiza inúmeras medições para avaliar a evolução das temperaturas. Especialistas do serviço meteorológico confirmam que 2019 foi o terceiro ano mais quente jamais registrado no Luxemburgo. A Divisão Climática acrescenta que "os sete anos mais quentes já observados em nossa estação foram entre 2003 e 2019", culminando em 2018 com uma temperatura média de 11,1°C. "A análise de longo prazo dos nossos dados desde 1947 mostra que, a partir de meados dos anos 90, as temperaturas médias anuais têm sido geralmente superiores ao período de referência 1981-2010", confirma a MeteoLux à RTL. Por exemplo, a temperatura média mensal no aeroporto tem ultrapassado regularmente a temperatura de referência durante o período 1981-2010. Embora o desvio seja às vezes de 0,1 ou 0,2°C em relação ao "normal", alguns desvios são muito grandes, como em dezembro de 2015, quando a temperatura média era de 6,8°C, em comparação com 1,8°C em tempos normais.