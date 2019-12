Estamos a chegar ao final de mais um ano. Aproveitamos o fim desta década para fazer uma retrospetiva.

2019 em retrospetiva no Luxemburgo

Manuela PEREIRA Estamos a chegar ao final de mais um ano. Aproveitamos o fim desta década para fazer uma retrospetiva.

O tornado de 9 de agosto de 2019 provocou 19 feridos, dois dos quais com gravidade, e causou danos em mais 314 edifícios em diversas localidades das comunas de Pétange e Bascharage. Um terço dos cerca de 2.400 pedidos de indemnização às seguradoras do Luxemburgo por prejuízos corresponde à destruição de veículos. As seguradores desbloquearam pelo menos 100 milhões de euros em indemnizações para cobrir os prejuízos.

No segundo semestre do ano, o arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco. Isso aconteceu no início do mês de outubro.

A abrupta saída do governo do primeiro lusodescendente foi confirmada igualmente no segundo semestre de 2019. Por razões de saúde, Félix Braz foi substituído no governo, em outubro, após ter sofrido um ataque cardíaco, a 22 de agosto.

O movimento juvenil pelo clima, iniciado pela sueca Greta Thunberg, motivou várias manifestações no Grão-Ducado em prol de medidas concretas para travar o aquecimento global.

Transportes públicos gratuitos para todos. A data da entrada em vigor da medida – dia 1 de março de 2020 – foi tornada pública em janeiro. A notícia correu o mundo por ser pioneira.

O mesmo aconteceu com a discussão da canábis para consumo recreativo, que poderá ser realidade dentro de dois anos. Foi em 2019 que ficámos a conhecer as intenções do governo, depois de em julho de 2018 ter sido legalizada a canábis terapêutica.

2019 foi também o ano em que o salário mínimo aumentou, de forma faseada, 100 euros líquidos. Pela primeira vez, o salário mínimo nacional – não qualificado – ultrapassou a barreira dos dois mil euros.

A maior e mais antiga central sindical do Luxemburgo, a OGBL, tem pela primeira vez uma mulher na liderança. Nora Back foi eleita presidente neste mês de dezembro.

Da casa real do Luxemburgo chegou também em dezembro a garantia da sucessão ao trono. A princesa Stéphanie está grávida. O parto está previsto para maio.

2019 foi também um ano de luto para a família grã-ducal com a perda de Jean do Luxemburgo. O antigo Grão-Duque e ex-chefe de Estado, que combateu os nazis ao lado das tropas aliadas, morreu a 23 de abril, aos 98 anos, vítima de pneumonia.

O luxemburguês Jean-Claude Juncker deixou a presidência da Comissão Europeia no final de novembro, depois de uma longa carreira política em que fez parte do governo do Luxemburgo durante 30 anos. Foi primeiro-ministro durante 18 anos consecutivos.

Mas regressemos ao início de 2019 com uma investigação jornalística da Rádio Latina que pôs a nu diversas irregularidades no sistema de subsídios por intempéries no setor da construção civil. Vários patrões receberam apoios do Estado sem fecharem os estaleiros, pondo assim em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores. O caso levou o Ministro do Trabalho, Dan Kersch, a alterar as regras. Desde março que todos os casos de suspeita de fraude ou de irregularidades no sistema de subsídios de desemprego devido às intempéries transitam da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) para o Ministério Público.

Já a 14 de fevereiro, uma granada da II Guerra Mundial explode no paiol de Waldhof, provocando a morte de dois soldados luxemburgueses.

2019 também arrancou com várias novidades na área da saúde. O aumento do número de semanas de baixa, em caso de doença grave prolongada, de 52 para 78 [semanas] em dois anos, foi uma delas.