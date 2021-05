Desde 16 de maio que o Luxemburgo relaxou as medidas contra a pandemia, nomeadamente com a reabertura dos espaços interiores da restauração, novas regras nos ajuntamentos privados e públicos, e ainda a redução do horário do recolher obrigatório.

200 pessoas multadas na semana passada por incumprimento da 'lei covid'

Susy MARTINS Desde 16 de maio que o Luxemburgo relaxou as medidas contra a pandemia, nomeadamente com a reabertura dos espaços interiores da restauração, novas regras nos ajuntamentos privados e públicos, e ainda a redução do horário do recolher obrigatório.

A polícia grã-ducal efetuou na semana passada cerca de 230 fiscalizações em todo o país, no âmbito do combate à propagação do novo coronavírus. Como habitualmente, a maioria das multas refere-se ao recolher obrigatório, mas também aos ajuntamentos e ao cumprimento das regras sanitárias no comércio.

No total, os agentes emitiram 200 multas, sendo que 70% destas foram passadas a pessoas que circulavam sem autorização na rua entre as 23h e as 6h. Desde domingo, 16 de maio, o recolher obrigatório passa a ser entre as 00h e as 6h. Foram ainda reportados às autoridades 25 casos por infração às normas sanitárias, nomeadamente jovens que não respeitaram as regras dos ajuntamentos.

