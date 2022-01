De acordo com as autoridades, não houve incidentes graves a relatar.

Luxemburgo 3

Manifestação anticovid-19

200 pessoas saíram à rua para protestar no Luxemburgo

Como vem sendo hábito nos últimos tempos, as manifestações contra as medidas restritivas em vigor no Grão-Ducado reúnem centenas de pessoas na Cidade do Luxemburgo.

Neste sábado, cerca de 200 participantes juntaram-se por volta das 14h, segundo as autoridades.

3 Foto: Gilles Kayser

Um forte contingente policial foi destacado para o local para garantir que o perímetro definido para manifestações - entre o Glacis e a Place de l'Europe - era respeitado.

Não houve incidentes graves a relatar, segundo o relatório da polícia. O grupo dissolveu-se por volta das 17h.

