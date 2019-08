Nas horas de maior calor as visitas devem diminuir.

200 mil visitantes no primeiro fim de semana da Schueberfouer

Cerca de 200 mil visitantes passaram pela Schueberfouer no primeiro fim de semana da feira. De acordo com números divulgados ontem pelo presidente da Federação Nacional dos Comerciantes de Feiras, as estimativas dão conta de "100 mil visitantes por dia", no passado sábado e domingo.

Segundo Charly Hary, o bom tempo no passado fim de semana foi uma das razões para a grande afluência de visitantes na maior e mais antiga feira do Luxemburgo e da Grande Região.

Já com o aumento das temperaturas anunciadas para esta semana, os feirantes preveem uma quebra no número de visitas durante as horas de maior calor.

A edição 679 da Schueberfouer decorre este ano até 11 de setembro.

Foto: Chris Karaba