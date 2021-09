O antigo Presidente da República portuguesa faleceu esta sexta-feira aos 81 anos. A última visita oficial ao Luxemburgo foi em 2004, a convite do Grão-Duque Henri.

1939-2021

Festa, vindimas e sorrisos. A última visita de Jorge Sampaio ao Grão-Ducado

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta quinta-feira aos 81 anos. A última vez que tinha visitado o Luxemburgo foi em 2004, a convite do Grão-Duque Henri. Foi uma visita de quatro dias, entre 27 e 30 de setembro.

Sampaio e a comitiva portuguesa aterraram no Luxemburgo a convite do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa, e foram recebidos com honras de Estado.

Acompanhado da esposa Maria Rita, Jorge Sampaio reuniu-se com políticos, empresários e com a já expressiva comunidade portuguesa presente no país. Ao longo da visita o casal foi agraciado por várias personalidades da política luxemburguesa na altura: o primeiro-ministro na altura, Jean Claude-Juncker, presidente da Câmara dos Deputados, Lucien Weiler, e Jean Asselborn, ainda hoje ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração.

21 Os dois casais em visita à Corniche, no centro histórico do Luxemburgo. Foto: Marc Wilwert

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os dois casais em visita à Corniche, no centro histórico do Luxemburgo. Foto: Marc Wilwert Jorge Sampaio e Maria Rita à chegada ao Luxemburgo a 27 de setembro de 2004. Foto: Arquivo LW O casal presidencial português à chegada a Esch-sur-Alzette. Foto: Marc Wilwert Jorge Sampaio e Grão-Duque a distribuir autógrafos em Esch. Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert 30.09.04 visite d'etat de Jorge Sampaio,arrivee Sampaio a la ville d'Esch/Alzette, photo: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Visita à escola de Brill. Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Na visita ao SES. Foto: Arquivo LW Foto: Arquivo LW Jorge Sampaio acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn. Foto: Marc Wilwert Numa conferência de imprensa conjunta com Jean-Claude Juncker, na altura primeiro-ministro do Grão-Ducado. Foto: Arquivo LW Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Anouk Antony

E a comunidade portuguesa não foi esquecida. Sampaio esteve reunido com empresários portugueses e luxemburgueses em Differdange, visitou a Santa Casa da Misericórdia e encontrou-se com jovens e crianças lusas em escolas.

As fotos de arquivo da visita mostram uma comunidade portuguesa em festa com a passagem do casal presidencial. Jorge Sampaio e Maria Rita visitaram ainda Esch-sur-Alzette, uma das cidades onde habitam tradicionalmente muitos portugueses.

Num dos dias, houve ainda tempo para socializar com os duques. O casal presidencial almoçou com Henri e Maria Teresa no navio MS Princesse Marie-Astrid. Já na capital, os dois casais visitaram o centro histórico. A visita de Estado terminou com uma festa popular na Praça Guillaume onde estiveram reunidos portugueses e luxemburgueses. Antes mesmo, ouviu-se o fado.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos. Estava internado desde agosto em Lisboa com dificuldades respiratórias.

